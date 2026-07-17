EA FC 27 Çıkış Tarihi Sızdırıldı: İşte Sürüm Sürüm Tarihler!

Futbolseverlerin her yıl merakla beklediği seri olan EA FC serisinin yeni oyunu EA FC 27 için dünden bu yana pek çok sızıntı gerçekleşti.
Oyunda yer alacak resmî lisanslı ligler ve partner kulüplerin sızmasıyla birlikte oyunun sürüm sürüm çıkış tarihleri de gün yüzüne çıktı.
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EA FC 27 ne zaman çıkacak?
- Standart Edition: 25 Eylül 2026
- Ultimate Edition: 18 Eylül 2026
Sızıntıya göre bu yıl da Ultimate Edition sahipleri oyuna bir hafta önceden erişebilecek. Bu tarih şu anda 18 Eylül 2026 olarak belirlenmiş gibi görünüyor.
Standart Edition sahipleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde oyuna giriş yapabilecek. Ayrıca paketlerde herhangi bir fiyat artışı olmayacağı ve tanıtımların önümüzdeki hafta başlayacağı belirtiliyor.