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EA FC 27 Çıkış Tarihi Sızdırıldı: İşte Sürüm Sürüm Tarihler!

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EA'in merakla beklenen oyunu EA FC 27'nin sürümlerine yönelik çıkış tarihlerinin sızdırıldığı iddia ediliyor.

EA FC 27 Çıkış Tarihi Sızdırıldı: İşte Sürüm Sürüm Tarihler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Futbolseverlerin her yıl merakla beklediği seri olan EA FC serisinin yeni oyunu EA FC 27 için dünden bu yana pek çok sızıntı gerçekleşti.

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Oyunda yer alacak resmî lisanslı ligler ve partner kulüplerin sızmasıyla birlikte oyunun sürüm sürüm çıkış tarihleri de gün yüzüne çıktı.

İçerikten Görseller

EA FC 27 Çıkış Tarihi Sızdırıldı: İşte Sürüm Sürüm Tarihler!
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EA FC 27 ne zaman çıkacak?

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  • Standart Edition: 25 Eylül 2026
  • Ultimate Edition: 18 Eylül 2026

Sızıntıya göre bu yıl da Ultimate Edition sahipleri oyuna bir hafta önceden erişebilecek. Bu tarih şu anda 18 Eylül 2026 olarak belirlenmiş gibi görünüyor.

Standart Edition sahipleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde oyuna giriş yapabilecek. Ayrıca paketlerde herhangi bir fiyat artışı olmayacağı ve tanıtımların önümüzdeki hafta başlayacağı belirtiliyor.

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