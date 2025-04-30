Electronic Arts, yüzlerce çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Ayrıca biri Titanfall evreninde geçen 2 oyun da iptal edildi.

Oyun sektörü, yükselen maliyetler nedeniyle son zamanlarda büyük toplu işten çıkarmalarla gündeme geliyordu. Electronic Arts (EA) da bundan etkilenen şirketler arasındaydı. Daha geçen yıl 600’den fazla çalışanını işten çıkaran şirket, yüzlerce kişiyi daha kovdu.

İlk olarak Bloomberg tarafından bildirilen daha sonra da bir EA sözcüsü tarafından doğrulanan işten çıkarmanın 300 ila 400 çalışan arasında olduğu bildirildi. Bunlardan 100’ü Apex Legends’ın arkasındaki stüdyo Respawn’danmış.

Yeni Titanfall oyunu da dahil birkaç oyun iptal edildi

EA’deki kararların yalnızca çalışanları değil, oyunları da etkilediği aktarıldı. Buna göre erken geliştirilme aşamalarında olan 2 oyun iptal edildi. Bunlardan biri “R7” kod adına sahip çok sevilen Titanfall evreninde geçen bir yapımmış. Bu oyunun başında 2 Titanfall oyununu da yöneten Steve Fukuda vardı. R7, EA’in son yıllarda iptal ettiği 2’inci Titanfall yapımı oldu. 2023’te Legends isimli Titanfall Apex karışımı bir yapım daha iptal edilmişti.

İptal edilen diğer oyun hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şİrket sözcüsü, uzun vadede öncelikleri kapsamında kaynakları doğru yönlendirmek için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

EA, 2 yılda 1800'den fazla kişiyi kovdu

Bu işten çıkarmayla birlikte Electronic Arts’ın 2023’ten bu yana kovduğu insan sayısı 1800’ü aşmış oldu. Bu kadar kişinin kovulsa da şirket 2024’te 60 milyon dolar kazandı, CEO’su Andrew Wilson'a 25 milyon dolar ödedi.