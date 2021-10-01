KONAMI'nin erişime açtığı eFootball 2022, oyuncuları tam anlamıyla hayal kırıklığına uğrattı. 11 binden fazla yorum alan ve bunlardan en az 10 bin tanesi olumsuz olan eFootball 2022, Steam'deki en kötü oyun oldu...

Futbol oyunlarını oynamayı seven kullanıcılar, bir süredir merakla beklenen KONAMI'nin yeni oyunu eFootball ile nihayet buluştular. Şirket, yepyeni bir oyun mottosuyla geçtiğimiz yıl es geçtiği yeni futbol oyunu eFootball 2022'yi erişime açtı. Bu yıl tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürülen oyun, ne yazık ki beklenildiği gibi olmadı. Hatta oyuncular, eFootball 2022'yi Steam'deki en kötü oyunlar listesine sokmuş durumdalar.

KONAMI, daha önce yaptığı açıklamalarda eFootball deneyimini tamamen değiştireceğini söylemişti. Ayrıca şirket, yeni oyunu için fazlasıyla umutluydu. Ancak bu durum, pratikte gerçek olmadı. Bizzat oyuncular tarafından yapılan yorumlar, oyunun Steam'deki listelemesine "son derece olumsuz" etiketinin verilmesine yol açtı. Şirket şimdilik, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Nasıl kıydınız PES serisine?

KONAMI, yıllarca piyasaya sürdüğü futbol oyunlarını Pro Evolution Soccer (PES) şeklinde isimlendirmişti. Oyunun genel yapısının değiştirilmesiyle bu isimden de vazgeçildi. Steam'deki oyuncu yorumlarına baktığımızda ise pek çok kişiye dokunacak yorumun "Nasıl kıydınız PES serisine?" olduğunu görüyoruz. Oyuncular, eFootball 2022'nin oynanış mekaniklerinden oyuncu yüzlerine kadar her şeyden nefret etmiş durumdalar.

Steam'de listelenen oyunlarla ilgili skorlar sunan Steam250 isimli internet sitesine baktığımızda, "Tüm zamanların en kötü oyunları" listesinde başı çeken isim, eFootball 2022 olmuş durumda. Öyle ki 11 bin civarında yorum bulunan eFootball 2022'ye gelen yorumların 10 binden fazlası olumsuz...