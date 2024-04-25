eFOOTBALL, Dünya Çapında 750 Milyon İndirmeye Ulaştı

KONAMI, ücretsiz futbol oyunu eFOOTBALL'un dünya çapında 750 milyon indirmeye ulaştığını duyurdu. Bu başarı kapsamında oyuncuların katılacağı etkinlikler ve kampanyalar düzenleneceği ifade edildi.

KONAMI’nin sevilen futbol oyunu eFOOTBALL 2024, eylül ayında son sürümüyle resmen oyuncularla buluşmuştu. Eskiden PES olarak bildiğimiz serinin yeni oyunu, PlayStation’dan PC’ye kadar tüm platformlardan ücretsiz olarak erişilebiliyordu.

Bugün ise popüler oyunla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. KONAMI Digital Entertainment BV, oyununun dünya çapında tüm platformlarda 750 milyon indirmeye ulaştığını duyurdu.

KONAMI, başarıyı kutlamak için oyuncuların katılabileceği etkinlikler ve kampanyalar düzenleyecek

Oyun devi, bu indirme sayısını oyuncularla birlikte kutlamak istediğini ifade etti. Bu kapsamda oyuncuların katılabilecekleri bir dizi oyun içi etkinlik ve toplayabilecekleri çeşitli eşyaların yer aldığı bir kampanya yürütüleceği ifade edildi.

Kampanya kapsamında eFOOTBALL’un elçisi olan efsanevi futbolcu Lionel Messi’nin Epik kartları geri dönecek. Şirket, Messi’nin en unutulmaz performanslarından bazılarının anısına üçlü Epik kartları yeniden yayımlayacak. Bunlar arasında Messi’li Barcelona’nın şampiyonlar ligi kazandığı 27 Mayıs 2009, unutulmaz Bayern Münih maçının olduğu 6 Mayıs 2015 ve 3-0 biten Arjantin-Hırvatistan Dünya Kupası yarı final maçının gerçekleştiği 13 Aralık 2022 tarihi var.

Bunlara ek olarak oyuncular, 25 Nisan’dan 16 Mayıs’a kadar eFOOTBALL’a giriş yapıp etkinliklere katılabilecekler. 3 haftalık süreçte, toplam 100 eFOOTBALL coins tutarındaki oturum açma bonuslarından, 7 pozisyon antrenmanından ve 7 beceri programından yararlanmak mümkün olacak. Ayrıca FC Barcelona Highlight Lewandowski kartına da ücretsiz sahip olabilecekler.

Son olarak Kampanya Başarımları’nı tamamlayanlar 360 bin GP, 250 eFOOTBALL parası, 102 bin tecrübe, 5 beceri programı, 3 Öne Çıkan: Avrupa Kulüpleri Şans Anlaşması elde edebilecekler. Coinlerde de indirim yapılacağını belirtelim.