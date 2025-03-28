James Webb, kütleçekimsel merceklenme sonucu oluşan ve nadir görülen Einstein halkasını yüksek netlikte görüntüledi.

James Webb Uzay Teleskobu, uzayın derinliklerinde gerçekten ilginç bir manzaraya denk geldi. “Einstein halkası” denilen bu halka şekli, aslında üst üste hizalanmış iki galaksinin oluşturduğu optik bir illüzyon. Görüntü, hem nadir hem de göze oldukça etkileyici görünüyor.

James Webb’in NIRCam kamerasıyla Hubble’ın verileri birleştirildiğinde ortaya çıkan görüntüde, merkezdeki galaksinin etrafında neredeyse tam bir ışık halkası oluştuğu görülüyor.

Nadir rastlanan “Einstein halkası” görüldü

Bilim insanlarının “kütleçekimsel merceklenme” dediği bu olayda, önde duran büyük galaksi, arkasındaki uzak galaksinin ışığını adeta bir büyüteç gibi büküyor. Bu da arkadaki galaksiyi halka şeklinde görmemize neden oluyor.

Görüntünün tam ortasında yer alan ve bize daha yakın olan galaksi, SMACSJ0028.2-7537 adlı bir kümenin parçası olan eliptik bir galaksi. Halka şeklinde gördüğümüz yapıysa aslında çok daha uzakta bulunan bir sarmal galaksi. İlginç olan şu ki, her ne kadar ışığı bükülüp halka gibi görünse de, spiral kollarını üstte ve altta hâlâ fark etmek mümkün.