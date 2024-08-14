Einstein’ın gözleri şu anda New York’ta bir kasada muhafaza ediliyor. Peki ardındaki hikâye ne?

Albert Einstein’ın beyni başta olmak üzere vücudu, bilimsel araştırmalar için büyük ilgi gördü. 1955 senesinde ölümünden sonra otopsisi yapıldı, beyni saklandı.

Aynı şekilde gözleri de New York’taki bir para kasasında saklanıyor. Neden saklandığına dair ise net bir açıklamaya hiç ulaşılamadı.

18 Nisan 1955’te Einstein hayata gözlerini yumduğunda bedeni ilgi odağı oldu.

Albert Einstein'ın beyni, 1955

Princeton Hastanesinin patoloğu Dr. Thomas Stoltz Harvey tarafından, Albert Einstein’ın üzerinde bir otopsi yapıldı. Otopside Einstein’ın beyni çıkarıldı ve incelenmek üzere parçalara ayrılıp fotoğrafları çekildikten sonra muhafaza edildi.

Ancak Einstein’ın beyninin çıkarılmasına dair ölmeden önce belirttiği bir rızası yoktu. Bu nedenle yapılan otopsi epey bir etik tartışmaya yol açtı. Gözler de aynı şekilde.

Gözleri bir kasada saklanıyor.

Göz görseli temsilidir.

Gözler, Einstein’ın göz doktoru Dr. Henry Abrams tarafından çıkarıldı ve bir çözeltide saklandı. Daha sonra New York’ta bir banka kasasına kondu ve hâlâ orada olduğu biliniyor.

Doktor, gözleri nasıl bir araştırmada kullandığına veya neden sakladığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Tek bildiğimiz bir kasanın içinde sonsuz uykuda oldukları...

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