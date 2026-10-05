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Ekim 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: 408'de İndirim Fırsatı

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Peugeot’nun Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel binek otomobil listesinde E-208, 308, 2008, E-2008, 408, 3008, E-3008, 5008 ve E-5008 modelleri yer alıyor. Peugeot Satış Kampanyaları

Ekim 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: 408'de İndirim Fırsatı
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Peugeot, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Listede tamamen elektrikli E-serisi modellerinin yanı sıra hibrit ve dizel seçenekler de bulunuyor. Özellikle 408 modelinin Allure ve GT versiyonlarında lansmana özel fiyatlar dikkat çekiyor.

Bu içerikte Peugeot’nun Ekim 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Ekim 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: 408'de İndirim Fırsatı
Peugeot E-208
308_GT
Peugeot 2008
Peugeot E-2008 +5

Peugeot fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
E-208 2.080.000 TL -
308 2.360.000 TL -
2008 2.353.000 TL -
E-2008 2.245.000 TL -
Yeni 408 2.685.000 TL 2.370.000 TL
3008 2.967.000 TL 2.755.000 TL
E-3008 3.384.500 TL -
Yeni 5008 3.426.000 TL -
Yeni E-5008 3.573.500 TL -

E-208 fiyatları - Ekim 2026

Peugeot E-208

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik GT 100 kW 2.080.000 TL -

Peugeot E-208, markanın elektrikli şehir otomobili seçeneklerinden biri olarak kompakt ölçüler ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. GT donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımda pratiklik arayan ve tamamen elektrikli yapıyı tercih eden kullanıcılar için konumlanıyor.

E-208 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar Fiyat
Metalik Boya, Özel Metalik Boya GT 4.861 TL
Özel Metalik Boya GT 6.250 TL

308 fiyatları - Ekim 2026

308_GT

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 BlueHDi 130 hp, Dizel ALLURE EAT8 2.360.000 TL -
1.5 BlueHDi 130 hp, Dizel GT EAT8 2.695.000 TL -

Peugeot 308, Ekim 2026 fiyat listesinde 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor ve EAT8 otomatik şanzımanla yer alıyor. Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneği bulunuyor.

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308 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar Fiyat
Metalik Boya, Özel Metalik Boya ALLURE, GT 10.556 TL

2008 fiyatları - Ekim 2026

Peugeot 2008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit ALLURE eDCS6 2.353.000 TL -
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit GT eDCS6 2.632.000 TL -

Peugeot 2008'in 1.2 Hybrid 145 hp motoru, eDCS6 otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Modelde Allure ve GT donanım seviyeleri tercih edilebiliyor.

2008 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %80 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %90 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya, Özel Metalik Boya ALLURE, GT 9.500 TL 10.028 TL
Alcantara İç Döşeme GT 68.000 TL 71.778 TL

E-2008 fiyatları - Ekim 2026

Peugeot E-2008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik ALLURE 115 kW 2.245.000 TL -
Elektrik GT 115 kW 2.400.000 TL -

E-2008, 2008 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak listede yer alıyor. Ekim ayında modelin Allure ve GT donanım seçenekleri bulunuyor.

E-2008 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar Fiyat
Metalik Boya, Özel Metalik Boya ALLURE, GT 6.597 TL

Yeni 408 fiyatları - Ekim 2026

Peugeot 408

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 2.685.000 TL 2.370.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 Cam Tavan 2.802.000 TL -
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 3.028.000 TL 2.856.000 TL

Yeni 408, fastback çizgileriyle Peugeot ürün gamında farklı bir konuma sahip. Hibrit motor ve eDCS6 şanzımanla listelenen modelde Allure ve GT donanımları yer alıyor.

Yeni 408 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %80 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %90 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya, Özel Metalik Boya ALLURE, GT 15.000 TL 15.833 TL
Focal Hi-Fi Ses Sistemi GT 50.000 TL 52.778 TL

3008 fiyatları - Ekim 2026

Peugeot 3008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid Allure eDCS6 2.967.000 TL 2.755.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 3.390.000 TL -

Peugeot 3008, markanın SUV ürün gamındaki önemli modellerinden biri olarak hibrit motor seçeneğiyle listeleniyor. Allure ve GT donanımlarıyla sunulan araç, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentisini bir arada değerlendiren kullanıcılar için konumlanıyor.

3008 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %80 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %90 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya ALLURE, GT 15.000 TL 15.833 TL
Nappa Deri Koltuklar GT 85.000 TL 89.722 TL

E-3008 fiyatları - Ekim 2026

Peugeot E-3008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik Allure 157 kW (210 hp) 3.384.500 TL -
Elektrik GT 157 kW (210 hp) 3.585.000 TL -

Peugeot E-3008, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Model, 157 kW (210 hp) elektrikli motorla Allure ve GT donanım seviyelerinde sunuluyor.

E-3008 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %55 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya ALLURE, GT 10.417 TL 12.917 TL
Nappa Deri Koltuklar GT 59.028 TL 73.194 TL

5008 fiyatları - Ekim 2026

Peugeot 5008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit Allure eDCS6 3.426.000 TL -
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit GT eDCS6 3.750.000 TL -

Yeni 5008, geniş iç mekanı ve 7 koltuklu yapısıyla Peugeot'nun aile odaklı SUV modelleri arasında bulunuyor. Ekim 2026 listesinde hibrit motorla Allure ve GT donanımları yer alıyor.

5008 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %80 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %90 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya ALLURE, GT 15.000 TL 15.833 TL
7 Koltuk ALLURE, GT 80.526 TL 85.000 TL
Nappa Deri Koltuklar GT 100.000 TL 105.556 TL

E-5008 fiyatları - Ekim 2026

Peugeot E-5008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik Allure 157 kW (210 hp) 3.573.500 TL -
Elektrik GT 157 kW (210 hp) 3.717.000 TL -

eni E-5008, 5008'in tamamen elektrikli versiyonu olarak Peugeot'nun elektrikli SUV ailesindeki yerini koruyor. Ekim 2026 fiyat listesinde Allure ve GT donanım seçenekleri bulunuyor.

E-5008 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %55 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya ALLURE, GT 10.417 TL 12.917 TL
7 Koltuk ALLURE, GT 56.452 TL 70.000 TL
Nappa Deri Koltuklar GT 69.444 TL 86.111 TL

Kaynak: Peugeot Türkiye

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