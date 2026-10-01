Ekim 2026’da Vizyona Girecek Filmler: Bu Ay Âdeta Şölen Var!

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Ekim, sinemaseverler için harika geçecek. Sizin için bu ay vizyona girecek filmleri derledik.

Sonbaharı ilk ayı eylülü geride bırakırken sinemaseverler gözünü ekime çevirmiş durumda. Öyle ki ekim de filmler konusunda dolu dolu geçen bir ay olacak. Peki Ekim 2026’da hangi filmler vizyona girecek?

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Bu içeriğimizde sizin için Ekim 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Tom Cruise’lu Digger, çok beklenen Sense and Sensibility, Robert Pattinson’lı Primetime gibi çok sayıda beklenen film bu ay geliyor.

2 Ekim’de vizyona girecek filmler

Digger

Vahşinin Kalbi

Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı

Unutulmuş Ada

Kraliçe Zor Durumda

Robu 404

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

9 Ekim’de vizyona girecek filmler

Other Mommy

Medeni Haller

Soy

Sonsuz

Çılgın Hafta Sonu

16 Ekim’de vizyona girecek filmler

Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)

Balina Düşüşü

Street Fighter

Dondurmam Gaymak: Gapital

Cin Hikâyeleri: Zulman

Kefaret

Kanlı Gece

23 Ekim’de vizyona girecek filmler

Primetime

Clayface

Sicrun

Milyonluk Hurdacı

Devrinin Adamı

Gupi ve Gülmeyen Kral

30 Ekim’de vizyona girecek filmler