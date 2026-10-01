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Ekim 2026’da Vizyona Girecek Filmler: Bu Ay Âdeta Şölen Var!

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Ekim, sinemaseverler için harika geçecek. Sizin için bu ay vizyona girecek filmleri derledik.

Ekim 2026’da Vizyona Girecek Filmler: Bu Ay Âdeta Şölen Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sonbaharı ilk ayı eylülü geride bırakırken sinemaseverler gözünü ekime çevirmiş durumda. Öyle ki ekim de filmler konusunda dolu dolu geçen bir ay olacak. Peki Ekim 2026’da hangi filmler vizyona girecek?

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Bu içeriğimizde sizin için Ekim 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Tom Cruise’lu Digger, çok beklenen Sense and Sensibility, Robert Pattinson’lı Primetime gibi çok sayıda beklenen film bu ay geliyor.

2 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • Digger
  • Vahşinin Kalbi
  • Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı
  • Unutulmuş Ada
  • Kraliçe Zor Durumda
  • Robu 404
  • Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

9 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • Other Mommy
  • Medeni Haller
  • Soy
  • Sonsuz
  • Çılgın Hafta Sonu

16 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)
  • Balina Düşüşü
  • Street Fighter
  • Dondurmam Gaymak: Gapital
  • Cin Hikâyeleri: Zulman
  • Kefaret
  • Kanlı Gece

23 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • Primetime
  • Clayface
  • Sicrun
  • Milyonluk Hurdacı
  • Devrinin Adamı
  • Gupi ve Gülmeyen Kral

30 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • En Sevdiğim
  • Çatlı 2
  • Salmokji: Karanlık Sular
  • Küçük Mahmut
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