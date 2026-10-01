Sonbaharı ilk ayı eylülü geride bırakırken sinemaseverler gözünü ekime çevirmiş durumda. Öyle ki ekim de filmler konusunda dolu dolu geçen bir ay olacak. Peki Ekim 2026’da hangi filmler vizyona girecek?
Bu içeriğimizde sizin için Ekim 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Tom Cruise’lu Digger, çok beklenen Sense and Sensibility, Robert Pattinson’lı Primetime gibi çok sayıda beklenen film bu ay geliyor.
2 Ekim’de vizyona girecek filmler
- Digger
- Vahşinin Kalbi
- Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı
- Unutulmuş Ada
- Kraliçe Zor Durumda
- Robu 404
- Efsaneler Takımı: Görev İstanbul
9 Ekim’de vizyona girecek filmler
- Other Mommy
- Medeni Haller
- Soy
- Sonsuz
- Çılgın Hafta Sonu
16 Ekim’de vizyona girecek filmler
- Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)
- Balina Düşüşü
- Street Fighter
- Dondurmam Gaymak: Gapital
- Cin Hikâyeleri: Zulman
- Kefaret
- Kanlı Gece
23 Ekim’de vizyona girecek filmler
- Primetime
- Clayface
- Sicrun
- Milyonluk Hurdacı
- Devrinin Adamı
- Gupi ve Gülmeyen Kral
30 Ekim’de vizyona girecek filmler
- En Sevdiğim
- Çatlı 2
- Salmokji: Karanlık Sular
- Küçük Mahmut