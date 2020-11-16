Türk internet fenomeni ve "girişimci" Ekim Kaya, New York'ta saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda Lamborghini'si çalınan Kaya'ya kimlerin ve neden saldırdıkları bilinmiyor.

Bir girişimci olarak bilinen Ekim Kaya, yaşamını sürdürdüğü ABD'de saldırıya uğradı. İki kişinin saldırısına uğrayan Kaya'nın lüks Lamborghini'si de çalındı. Araç kısa bir süre sonra kaza yapmış halde bulunmuş olsa da Kaya'ya kimlerin ve neden saldırdıkları şu an için bilinmiyor.

Cuma günü New York'ta yaşanan kazayla ilgili konuşan Kaya, bir mobiletin aracına çarparak, aynasını kırdığı ve olayların da bunun üzerine başladığını ifade etti. Aracındaki hasarı konuşmak için aşağı indiğini söyleyen Kaya, hırsızların 100 dolar teklif ettiğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini, zira yedek parça ücretinin işçilik hariç 2400 dolar tuttuğunu söylediğini, bunun üzerine de arbede yaşandığını ifade ediyor.

"Önce dirsek, sonra tekme yedim"

Arbede sırasında önce dirsek yediğini söyleyen Ekim Kaya, bu dirseğin etkisiyle yere düştüğünü, ardından da tekmelenmeye başladığını ifade ediyor. Kısa bir arbede sonunda da saldırganlardan biri Lamborghini'yle diğeri ise kullandıkları mobiletle kaçmış. Olayın bir polis merkezine çok yakın yerde yaşandığı ancak polislerin, Lamborghini'nin hızına yetişemedikleri için ilk etapta hiçbir şey yapamadıkları ifade ediliyor.

Aracın son hali neredeyse kullanılamaz durumda

Ekim Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda aracın 4 saat sonra, olay yerinden 16 kilometre uzakta bulunduğunu ifade ediyor. Aracın son hali ise yukarıdaki fotoğrafta da görülebileceği üzere iç sızlatan türden. Ancak araç bulunmuş olsa da Kaya'ya saldıran şahıslar, hala yakalanamadılar.