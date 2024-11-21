Yorgun bir günün ardından en sevdiğiniz yemekleri hazırladınız veya favori atıştırmalıklarınızı tabaklara koydunuz. Devamında bir film açtınız ve günün yorgunluğunu gidermeye artık hazırsınız!

Ekran karşısında bir şeyler yemeği çoğumuz çok seviyoruz. Sevdiğimiz yiyecekler, izlediğimiz dizi veya filmlere eşlik etme noktasında oldukça başarılı.

"Peki bu alışkanlığı sürdürmeli miyiz?" "Ekran karşısında yemek yemek doğru mu?"

Uzmanlara göre bir şeyler izlerken yemek yemek, çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir.

En başta izlediğiniz dizi ya da film, sizi bilinçsiz yemeye sürükleyebilir. Yani ekran karşısında yemeklerinizi, farkında olmadan hızlıca tüketebilirsiniz. Bu durumda ise aşırı kalori alımı kaçınılmaz olur.

Ayrıca ekran karşısında yemek yerken, yediğiniz yiyeceklerin türü de belli başlı şeyler olabilir. Örneğin atıştırmalıklar, abur cuburlar veya fast food, dizi veya filmlere en iyi eşlik eden yiyeceklerdendir. Bu tür gıdalar da genellikle yüksek kalorilidir ve düşük besin değerine sahiptir.

Yine vücudun fiziksel ve duygusal tepkileri göz önüne alındığında, ekran karşısında yemek yemek çok daha zararlı hâle gelir.

Çünkü bir şeyler izlerken dikkatiniz ne yediğinizde değil ne izlediğinizdedir. Bu da vücudun yemekle ilgili sinyalleri doğru bir biçimde işlemesini oldukça zorlaştırır. Yani beyniniz, yediğiniz yiyeceklerin miktarını algılamakta zorlanabilir. Bu durum da doyma sinyalinin gecikmesi olarak ifade edilir.

Bir başka deyişle heyecanlı bir sahne izlerken, elinizde duran tabaktaki yemeği fark etmeden tüketebilirsiniz. Bu ilk etapta keyifli bir aktivite gibi görünebilir fakat sonrasında rahatsız edici bir mide şişkinliği ile karşılaşabilirsiniz.

Bir diğer problem, ekranın dikkat dağınıklığına sebep olmasıdır. Yani yemek yediğinizde aslında vücudunuzun sinir sistemine odaklanması gerekir fakat ekran karşısında bu pek mümkün olmaz.

Özetle ekran karşısında yemek yemek, her ne kadar keyifli gözükse de sağlığınız için iyi bir seçim değildir.

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