Bir teknoloji firması, aşırı kullanışlı bir yapıya sahip olan sarılabilir ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini duyurdu. Infinite olarak isimlendirilen konsept, gerçek bir ürün hâline gelirse çok satar gibi görünüyor.

Compal Electronics isimli bir teknoloji girişimi, düzenlediği bir etkinlikte "Infinite" olarak isimlendirdiği bir dizüstü konsept bilgisayar tanıttı. Bu dizüstü bilgisayar, sarılabilir yapıdaki ekranıyla çok ses getirecek gibi görünüyor.

Infinite, dışarıdan bakıldığı zaman oldukça standart bir dizüstü bilgisayar. Ancak bu dizüstü bilgisayarın ekranı, sağa ve sola doğru uzayabilen bir yapıya sahip. Kapalıyken 14 inç boyut sunan ekran, sarılabilir ekranı sayesinde 18 inç görüntü alanı sunabiliyor. Ekranın yatay olarak genişlemesi ise kullanılabilirliği maksimum seviyeye taşıyor.

Karşınızda Infinite

Sarılabilir veya katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar, geçtiğimiz dönemlerde de çok konuşuldu. Hatta Lenovo gibi firmalar, bu tür modeller üzerinde çalışıyorlar. Ancak bugüne dek gördüğümüz tasarımlardan hiçbiri, Compal Electronics'in Infinite modeli kadar kullanışlı değil. Mesela Lenovo'nun bir modelinde ekran yukarı doğru çıkıyordu. Infinite yatay olarak genişleme fikriyle ekran kullanışlılığını ve denge sorunlarını çözmüş gibi görünüyor.

Lenovo'nun katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarıyla ilgili bilgi almak isterseniz:

Compal Electronics'in bu dizüstü bilgisayarı gerçek bir ürün hâline getirip getirmeyeceği şimdilik belli değil. Ancak bu dizüstü bilgisayar, IF Design Awards etkinliklerinde ödül aldı. Hâl böyle olunca Compal Electronics veya diğer firmalar, Infinite'e benzeyen modellerle karşımıza çıkabilirler gibi görünüyor.