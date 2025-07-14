Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, çok beklenen akıllı ev ürünü ekranlı HomePod'u erteledi. Bu kararın nedeni olarak Siri gösteriliyor.

Apple, odağını yavaş yavaş akıllı ev ürünlerine çevirmeye başlamıştı. Bu kapsamda tanıtacağı ilk ürünü de tamamen yeni bir model olacak ekranlı HomePod ürünüydü. Hatta tüm söylentiler, cihazın bu yıl bitmeden resmen tanıtılacağını gösteriyordu. Ancak yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, dünkü Power On bülteninde ekranlı HomePod’dan yeni bilgiler verdi. Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre teknoloji devi, cihazı erteledi.

Siri yüzünden 2026’ya ertelendi

Gurman, ekranlı HomePod cihazının yapay zekâ destekli Siri’nin yaşadığı sorunlar ve ertelemelerden etkilendiğini söylüyor. HomePod, gelişmiş Siri ile gelecek ve kullanıcıya tam bir akıllı ev deneyimi yaşatacaktı. Ancak Apple’ın yapay zekâlı Siri’yi bir türlü istenilen seviyeye getirememesi ve piyasaya sürememesi HomePod’un çıkış tarihine de yansıdı.

HomePod’un daha önce de ertelendiğini görmüştük. İlk başta cihazın Mart 2025’te gelmesi bekleniyordu. Ancak sonrasında yıl sonuna doğru geleceği belirtilmişti. Şimdi ise 2026’da piyasaya sürüleceği söyleniyor. Gurman’a göre ürünün 2026’da gelmesi “kesinleşmiş” durumda.

Şimdilik ekranlı HomePod olarak nitelendirdiğimiz bu ürün, âdeta evinizin beyni olacak. Birçok dikkat çeken özelliği cihazda göreceksiniz. Şimdiye kadar sızan özelliklerini aşağıdan görebilirsiniz:

Ekranlı HomePod’da beklenen özellikler