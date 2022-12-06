Elden Ring'in Kolezyum Güncellemesi Duyuruldu

2022 yılının oyunu olmaya aday Elden Ring'e gelecek olan Kolezyum güncellemesi duyuruldu. Bu güncelleme ile oyuncular arenada diğer oyuncularla dövüşebilecek.

Bu yıl 25 Şubat’ta çıkış yapan ve ilk gününden itibaren oyun dünyasını kasıp kavuran Elden Ring, bugüne kadarki en iyi soulslike oyun olarak görülüyor. Dark Souls, Demon Souls ve Bloodborne gibi efsanelerle bilinen From Software, bu oyunda Game of Thrones’un yazarı George R.R. Martin ile birlikte çalışmış ve ortaya tek kelimeyle muazzam bir oyun çıkmıştı.

“Git Gud” mantığı ile oynanan Elden Ring, size iki seçenek sunuyordu, ya daha iyi ekipmanlarla daha iyi oyna ya da sabaha kadar bosslardan dayak ye. Ancak Fromsoftware’in bugün duyurduğu güncelleme ile artık diğer oyunculardan da dayak yiyebileceksiniz.

Karşınıza Elden Ring’in yeni gözbebeği: Kolezyum

Elden Ring’in resmi Twitter ve YouTube hesaplarından yapılan paylaşımlarla uzun zamandır Elden Ring forumlarında gelebileceği iddia edilen ancak hakkında hiçbir somut delil bulunmayan “Kolezyum” modu nihayet duyuruldu. FromSoftware’in açıklamasına göre bu güncelleme sayesinde oyuncular kolezyumda birbirlerine meydan okuyabilecek ve anlık olarak birbirleriyle dövüşebilecek, yani PVP olacak. Ayrıca videodan anladığımız kadarıyla arkadaşlarınızla ekip olarak diğer yaratıklara karşı da dövüşebileceksiniz.

Kolezyumun odak noktasının bire bir dövüşler olacağı belirtilse de videonun sonlarında 6 karakterin birbiriyle dövüştüğünü görüyoruz. Ayrıca FroımSoftware’in yıllardır videolara bu tarz ipuçları saklamasına alışkın olduğumuz için güncelleme ile 2‘den fazla oyuncunun aynı anda dövüşebileceği de neredeyse kesinleşmiş oluyor.

Kolezyum güncellemesinin yarın yani 7 Aralık tarihinde Elden Ring sahiplerine tamamen ücretsiz olarak sunulacağını belirtelim. Geliştirici ekip şu anda ayrıca detayları bilinmeyen ücretli bir eklenti paketi üzerinde de çalışmalara devam ediyor.