Şu ana kadar ki çıkmış en iyi Souls benzeri oyun olarak nitelendirilen Elden Ring’in masa oyununun geleceği duyuruldu.

2022’nin başında çıkan ve çıkar çıkmaz oyuncuların büyük bir çoğunluğu tarafından ‘Yılın Oyunu Ödülü’ne layık görülen Elden Ring, her ne kadar şu anda o zamanki popülaritesine sahip olmasa da hâlâ adından söz ettirmeyi başarıyor.

Eğer Elden Ring’i oynadıysanız ve bir FRP düşkünüyseniz sizleri havaya uçuracak bir haberimiz var. Elden Ring’in dünyası The Lands Between, bir masa oyununa dönüştürülüyor. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

Devasa The Lands Between, küçük bir masa oyununa sığacak

Elden Ring’in devasa dünyası olan The Lands Between’i bir masa oyununa sığdıracak olan ekip, daha önce Dark Souls, Horizon Zero Dawn ve Resident Evil’ın da masa oyunlarını geliştirmiş olan Steamforged Games.

Steamforged Games, Elden Ring’in masa oyununu geliştirmeye başladıklarını duyurdu ve bir Kickstarter projesi başlattı. 1-4 oyuncu ile oynanabilecek olan oyunda oyuncular, The Lands Between’in ikonik yerlerini ziyaret edecekler ve oyundan düşmanlarla yolları kesişecek devasa bir yolculuğa çıkacaklar.

Oyundaki savaş sistemi ise gerek boss savaşları gerek küçük düşmanlar olsun zarsız bir şekilde işlenecek. Steamforged'un kurucu ortağı ve baş kreatif sorumlusu Mat Hart, tatmin edici bir savaş sistemi ve ödüllendirici keşiflerle dolu, karanlık ve zengin bir dünya geliştirdiklerini belirtti.

Steamforged, çıkış tarihi yaklaştıkça oyun hakkında daha fazla ayrıntı yayınlayacağını söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.