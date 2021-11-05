E3 2019'da duyurulan ve bütün oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Elden Ring'in Türkiye fiyatı belli oldu. Yapılan açıklamalarla Xbox ve PC sahiplerinin yüzü gülecek olsa da PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahipleri, ister istemez isyan edecekler gibi görünüyor.

E3 2019 etkinliğinde sahne alan Bandai Namco, RPG türünün hayranı olan oyun tutkunlarının ağzını açık bırakan bir yapım duyurmuştu. Bu yapım, tahmin edebileceğiniz üzere Elden Ring'di. Yıllar boyunca geliştirilen oyun, geçtiğimiz aylarda ise oynanış fragmanı ile karşımıza çıkmış, beklendiğine değeceğini ortaya koymuştu. Şimdiyse bu oyunla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Elden Ring'in Steam'deki listeleme sayfasını güncelleyen geliştirici ekip, oyunun fiyatını resmen ortaya koydu. 25 Şubat 2022'de piyasaya sürülecek oyun, normal versiyonuna ek olarak Deluxe Edition isimli bir sürümle daha karşımıza çıkacak. Normal sürümün fiyatını 299 TL olarak açıklayan Bandai Namco, Deluxe sürüm ise 399 TL istiyor.

Ön sipariş programı, bazı bonuslarla geliyor

Elden Ring'i ön sipariş programı kapsamında satın alan oyuncular; bir macera rehberine ve bir de oyun içerisinde kullanabilecekleri özel bir harekete sahip olacaklar. Macera rehberi, oyunun içeriği ile ilgili faydalı bilgiler verecek. Bu arada Deluxe Edition satın alan oyuncuların da bazı bonuslara sahip olacağını belirtelim. Bu bonuslar; ama oyuna ek olarak dijital sanat kitabı ve orijinal müzikleri içerecek. Bu paket, oyunun içeriğini değiştirmeyecek.

Lands Between isimli kurgusal dünyada geçen Elden Ring, tek ya da çevrimiçi çok oyunculu olarak oynanabilecek. Oyuncular, oluşturacakları karakteri savaş ya da büyü gibi farklı kategorilerde geliştirerek, oyunun seyrini kendi tercihlerine göre belirleyecekler. Milyonları peşinden sürüklemesi muhtemel Elden Ring'in ülkemizdeki oyuncular için eleştirilecek tek noktası, Türkçe dil desteğine sahip olmayacak olması gibi görünüyor.

Elden Ring, yalnızca PC için geliştirilen bir oyun değil. Oyunseverler bu yapıma, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve Xbox One üzerinden de ulaşabilecekler. Bu sürümlere ait fiyatlar ise şöyle olacak:

PlayStation 5 - PlayStation 4: 599 TL (Deluxe Edition'ın fiyatı 789 TL)

Xbox Series X/S - Xbox One: 299 TL (Deluxe Edition'ın fiyatı 399 TL)

Son olarak, oyunun sistem gereksinimlerinin de henüz açıklanmadığını belirtelim. Eğer merakla beklenen oyunun Steam'deki listeleme sayfasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Oyuna PlayStation Store üzerinden ulaşmak için burada, Xbox üzerinden erişmek içinse burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.