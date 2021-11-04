Squid Game'den İlham Alınarak Tasarlanan Oyun: Crab Game

Bir grup bağımsız geliştiricisi, Squid Game'in kopyası olan ücretsiz bir oyun geliştirdi. Steam'de yayınlanan ve birkaç gün içerisinde "Çok Olumlu" etiketini kapan "Crab Game" isimli oyun, çevrimiçi çok oyunculu yapısıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Eylül ve ekim ayının en çok konuşulan meselelerinin başında, Netflix'in Squid Game isimli yeni bir dizisi yer alıyordu. Güney Kore yapımı bu dizi, çok kısa bir süre içerisinde fenomen hale geldi ve herkes, Squid Game ile ilgili konuşmaya başladı. Üstelik bu dizi diğer sektörlere ve dolandırıcılara da ilham oldu. Hatta bu dizinin ismini kullanarak bir kripto para birimi oluşturuldu ve sayısız insan, resmen dolandırıldı.

Şimdi sizlere, Squid Game ile ilgili yeni bir gelişmeden bahsedeceğiz. Öyle ki bir grup geliştirici, Squid Game'in bir kopyasını video oyun haline getirdi. "Crab Game" ismiyle yayınlanan ve Steam'de ücretsiz olarak ulaşılabilen oyun, çevrimiçi çok oyunculu yapısıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

"Crab Game" kısa sürede on binlerce oyuncuya ulaştı

Crab Game, oyunculara bazı sahneler sunuyor. Bu sahnelerin bazıları Squid Game'e fazlasıyla benzerken bazıları ise diziyle tamamen ilgisiz. Oyunculardan istenense bu sahnelerden sağ çıkmaları. 29 Ekim'de piyasaya sürülen oyunla ilgili yapılan yorumlara baktığımızda, Crab Game'in "Çok Olumlu" etiketini kaptığını görüyoruz. Geliştirici ekibin Crab Game için oluşturduğu troll fragman ise şöyle:

Crab Game sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i3 (2,00 GHz)

Intel Core i3 (2,00 GHz) Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: Intel HD 520

Intel HD 520 Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-4440

Intel Core i5-4440 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 650 Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Eğer siz de 35 kişilik gruplarla oynanabilen Crab Game isimli ücretsiz oyuna erişmek isterseniz, buradaki bağlantı ile oyunun Steam'deki sayfasına ulaşabilirsiniz.