Elektrikli araçların motor yağı, buji ve triger kayışı gibi içten yanmalı otomobillerde bulunan birçok bakım kalemine ihtiyacı yok. Buna karşılık batarya soğutma sistemi, frenler, lastikler ve farklı sıvılar düzenli kontrol gerektirmeye devam ediyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte en sık duyduğumuz iddialardan biri bu araçların neredeyse hiç bakım istemediği. İçten yanmalı motor ortadan kalktığı için gerçekten de yağ değişimi, buji veya yakıt filtresi gibi birçok işlem elektrikli araçlarda bulunmuyor. Bu durum servis ihtiyacını azaltıyor ancak otomobili tamamen bakım gerektirmeyen bir makineye dönüştürmüyor.

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Elektrikli araçlarda da zamanla aşınan mekanik parçalar, kontrol edilmesi gereken sıvılar ve sağlıklı çalışması gereken soğutma sistemleri var. Üstelik yüksek voltajlı batarya ve elektrik sistemi nedeniyle bazı kontroller klasik otomobillerden farklı uzmanlık gerektiriyor. Peki elektrikli araç bakımında hangi parçalar öne çıkıyor?

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Elektrikli araçlarda hangi klasik bakımlar ortadan kalkıyor?

İçten yanmalı motorlu bir otomobilin periyodik bakımında en sık karşılaşılan işlemlerden biri motor yağı ve yağ filtresi değişimi. Elektrikli otomobilde içten yanmalı motor olmadığı için bu bakım kalemi tamamen ortadan kalkıyor.

Aynı durum bujiler için de geçerli. Benzinli motorda yakıt-hava karışımını ateşleyen bujiler elektrik motorunda bulunmuyor. Triger kayışı, motor hava filtresi ve motorla ilişkili birçok başka parça da saf elektrikli otomobillerin bakım listesinde yer almıyor.

Yakıt sistemi olmadığı için yakıt filtresi ve benzin ya da dizel motora özgü enjeksiyon sistemi bakımları da gerekmiyor. Egzoz sistemi, katalitik konvertör, partikül filtresi ve AdBlue gibi emisyon ekipmanları da elektrikli araçlarda bulunmuyor.

Elektrik motorunun mekanik yapısı içten yanmalı motora kıyasla çok daha az hareketli parçaya sahip. Yüzlerce parçanın yüksek sıcaklık altında sürekli hareket ettiği karmaşık motor yapısının yerine daha sade bir güç ünitesi kullanılıyor.

Bu fark servis programını ciddi biçimde değiştiriyor. Yine de “motor yağı değişmiyor” bilgisinden yola çıkarak elektrikli aracın ömrü boyunca servise ihtiyaç duymayacağı sonucuna varılmamalı. Yürüyen aksamdan klimaya kadar otomobilin geri kalan bölümleri kullanılmaya devam ediyor.

Bataryanın periyodik bakımı var mı?

Elektrikli otomobilin en pahalı bileşenlerinden biri yüksek voltajlı batarya. Bu nedenle kullanıcıların aklına ilk olarak bataryanın belirli aralıklarla değiştirilmesi veya klasik motor gibi düzenli bakım görmesi gerekip gerekmediği geliyor.

Batarya paketinin motor yağı gibi belirli kilometrelerde değiştirilmesi gereken standart bir sarf malzemesi yok. Günümüz elektrikli otomobillerindeki lityum iyon bataryalar yıllarca kullanılmak üzere tasarlanıyor. Zaman içerisinde kapasite kaybı yaşanması ise bataryaların kimyasal yapısının doğal sonucu.

Asıl bakım konusu bataryanın çevresindeki sistemler. Pek çok elektrikli araç, bataryayı uygun sıcaklık aralığında tutmak için sıvı soğutmalı termal yönetim sistemi kullanıyor. Kullanılan soğutma sıvısının kontrol veya değişim aralığı üreticiye ve modele göre farklılık gösterebilir.

Servis sırasında yüksek voltaj sistemiyle ilgili hata kayıtları ve bataryanın genel durumu da kontrol edilebilir. Bazı üreticiler araç yazılımı üzerinden batarya sağlığıyla ilgili verileri takip edebiliyor.

Kullanıcı açısından günlük alışkanlıklar da bataryanın yaşlanmasını etkileyebilir. Aracı uzun süre tamamen boş veya tamamen dolu bataryayla bırakmak ve sürekli yüksek sıcaklık koşullarına maruz bırakmak hücrelerin yaşlanmasını hızlandırabilir.

Burada en doğru bakım programı aracın üreticisi tarafından belirlenen programdır. Her elektrikli otomobilin batarya kimyası ve termal yönetimi aynı olmadığı için bütün modeller için tek bir değişim aralığı vermek doğru olmaz.

Frenler neden daha az kullanılsa bile kontrol edilmeli?

Elektrikli araçların fren sistemi ilk bakışta klasik otomobillerle benzer. Diskler, balatalar ve hidrolik fren sistemi yine mevcut. Fark ise yavaşlama sırasında rejeneratif frenlemenin devreye girebilmesi.

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Sürücü gaz pedalını bıraktığında veya fren yaptığında elektrik motoru belirli koşullarda jeneratör gibi çalışarak aracın hareket enerjisinin bir bölümünü elektriğe çevirebiliyor. Elde edilen enerji bataryaya geri gönderilirken otomobil de yavaşlıyor.

Bu sistem mekanik frenlerin kullanımını azaltabiliyor. Sonuç olarak fren balataları içten yanmalı bir otomobile kıyasla daha uzun süre dayanabilir.

Fakat az kullanılması fren sistemini bakım dışı bırakmıyor. Hatta bazı kullanım koşullarında disklerin daha seyrek devreye girmesi yüzeyde korozyon oluşmasını kolaylaştırabilir. Nemli veya tuzlu bölgelerde bu durum daha belirgin hâle gelebilir.

Fren hidroliği de elektrikli otomobillerde kullanılmaya devam ediyor. Sıvının kontrol ve değişim aralığı üreticinin bakım programına göre takip edilmeli.

Serviste balata kalınlığı, disklerin yüzeyi, fren hatları ve hidrolik sistem birlikte kontrol edilebilir. Rejeneratif fren sistemi ne kadar gelişmiş olursa olsun acil frenleme ve düşük hızdaki farklı koşullarda mekanik frenler hâlâ otomobilin temel güvenlik ekipmanlarından biri.

Lastikler elektrikli araçlarda daha hızlı aşınır mı?

Elektrikli otomobillerin bakımında lastikler ayrı bir yere sahip. Büyük batarya paketi aracın ağırlığını artırabiliyor ve elektrik motorlarının anlık yüksek tork üretmesi lastiklere binen yükü etkileyebiliyor.

Bu iki özellik tek başına her elektrikli aracın lastiklerini çok hızlı tüketeceği anlamına gelmiyor. Lastik ömrü sürüş tarzına, otomobilin ağırlığına, lastik modeline, yol koşullarına ve basınç değerlerine bağlı.

Yüksek torku sık sık sert hızlanmalarla kullanırsanız aşınma artabilir. Benzer şekilde yanlış lastik basıncı hem aşınmayı hızlandırabilir hem de enerji tüketimini yükseltebilir.

Lastik basıncını üreticinin önerdiği değerlerde tutmak elektrikli otomobillerde menzil açısından da değer taşıyor. Düşük basınç yuvarlanma direncini artırarak aracın aynı mesafe için daha fazla enerji tüketmesine yol açabilir.

Diş derinliğinin yanında lastiğin farklı bölgelerindeki aşınmaya da bakın. İç ve dış yüzey arasında belirgin fark varsa rot ayarı veya süspansiyon geometrisi kontrol edilebilir.

Bazı elektrikli araçlar düşük yuvarlanma direncine ve yüksek taşıma kapasitesine uygun lastiklerle geliyor. Değişim zamanı geldiğinde yalnızca ebat bilgisini eşleştirmek yerine hız ve yük endekslerini de dikkate almak gerekir.

Soğutma sıvıları ve klima sistemi bakım istiyor mu?

Elektrikli otomobilde motor yağı bulunmaması aracın tamamen sıvısız çalıştığı anlamına gelmiyor. Modeline göre batarya, güç elektroniği ve elektrik motoru için termal yönetim devreleri kullanılabiliyor.

Yüksek voltajlı bataryalar sıcaklığa karşı hassas. Çok yüksek veya düşük sıcaklıklar bataryanın performansını ve şarj hızını etkileyebildiği için otomobil sıcaklığı kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Soğutma devresindeki sıvının seviyesi ve durumu bu sistem açısından önemli. Değişim periyodu ise otomobilden otomobile ciddi biçimde farklılaşabilir. Bazı üreticiler uzun değişim aralıkları belirlerken başka bir model farklı servis prosedürü uygulayabilir.

Klima sistemi de elektrikli araçlarda yalnızca kabini serinletmek için kullanılmayabilir. Araç mimarisine göre termal yönetim sistemiyle bağlantılı görevler üstlenebilir. Isı pompası bulunan modellerde kabin ve batarya sıcaklığının yönetimi daha da kapsamlı bir sistem hâline gelir.

Polen filtresi ise içten yanmalı veya elektrikli fark etmeksizin değiştirilmesi gereken parçalar arasında. Klima performansı zayıfladıysa, kötü koku oluşuyorsa veya hava akışı belirgin şekilde düştüyse filtre ve klima sistemi kontrol edilebilir.

Elektrikli araçta termal yönetim yalnızca konfor meselesi değil. Bataryanın verimli çalışmasından hızlı şarj performansına kadar birçok noktayı etkileyebilir.

Süspansiyon ve alt takım bakımı farklı mı?

Elektrikli otomobilin motor sistemi farklı olabilir ancak yol üzerindeki çukurlar süspansiyon parçaları açısından aynı problemi yaratmaya devam ediyor.

Amortisörler, burçlar, rot başları, salıncaklar ve tekerlek rulmanları zaman içerisinde aşınabilir. Elektrikli araçların bazı modellerde daha yüksek olan ağırlığı, yürüyen aksam tasarımında üretici tarafından hesaba katılıyor ancak parçaları ömür boyu dayanıklı hâle getirmiyor.

Bozuk yollarda kullanılan otomobillerde alt takım kontrolleri daha fazla önem kazanabilir. Direksiyondan gelen sesler, bozuk zeminde vuruntu veya aracın düz yolda bir tarafa çekmesi incelenmesi gereken belirtilerdir.

Batarya paketinin aracın tabanına yerleştirilmesi de alt bölümün fiziksel kontrolünü önemli kılıyor. Sert bir cisme çarpılması veya aracın altının ciddi şekilde sürtmesi durumunda yalnızca plastik koruma parçalarının değil, batarya muhafazasının da hasar görüp görmediği kontrol edilmeli.

Batarya paketinde gözle görülür darbe veya deformasyon varsa kullanıcı tarafından müdahale edilmemeli. Yüksek voltajlı sistemler özel güvenlik prosedürleri ve uygun ekipman gerektiriyor.

Elektrikli otomobil bakımının daha az olması, süspansiyon ve şasi gibi geleneksel otomobil parçalarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Araç hâlâ aynı yolları ve aynı çukurları kullanıyor.

12 voltluk akü elektrikli otomobilde neden hâlâ var?

Devasa yüksek voltajlı bataryaya sahip bir otomobilde küçük 12 voltluk akünün ne işi olduğu ilk bakışta garip gelebilir. Buna rağmen elektrikli araçların büyük bölümünde düşük voltaj sistemi bulunuyor.

Aydınlatma, kontrol üniteleri, kilitler ve farklı elektronik sistemler düşük voltajlı elektrik altyapısından yararlanabiliyor. Yüksek voltaj bataryasının devreye alınmasını sağlayan sistemlerde de düşük voltaj kaynağı kritik görev üstlenebiliyor.

Bu yüzden 12 voltluk akünün zayıflaması elektrikli otomobilin hareket edememesine kadar giden sorunlara yol açabilir. Ana bataryada yüzlerce kilometrelik enerji bulunmasına rağmen düşük voltaj sistemi çalışmıyorsa araç düzgün biçimde başlatılamayabilir.

Geleneksel kurşun asit akülerin yanı sıra bazı yeni elektrikli araçlarda farklı düşük voltaj batarya teknolojileri de kullanılabiliyor. Kontrol ve değişim prosedürü modele göre değişiyor.

Kapıların açılmasında sorun, beklenmedik elektronik uyarılar veya aracın çalışmaya hazır moda geçmemesi gibi belirtilerde düşük voltajlı batarya da kontrol edilebilir.

Elektrikli araç kullanıcılarının yalnızca ana bataryanın şarj seviyesine odaklanması bu küçük fakat kritik parçanın unutulmasına neden olabiliyor. Periyodik serviste düşük voltaj sisteminin durumunun incelenmesi bu nedenle bakım programının parçalarından biri.

Elektrikli araçların bakımı gerçekten daha ucuz mu?

Elektrikli araçların bakım maliyetinin düşük olmasının temel nedeni bakım gerektiren parça sayısının azalması. Motor yağı, buji, triger sistemi, egzoz ekipmanları ve yakıt sistemi gibi çok sayıda kalem servis listesinden çıkıyor.

Rejeneratif frenleme sayesinde balataların kullanım ömrü de bazı sürücülerde uzayabiliyor. Bu durum rutin bakım masraflarını içten yanmalı otomobillere kıyasla azaltabilir.

Fakat bütün elektrikli araçların her koşulda ucuz bakım maliyetine sahip olacağını söylemek doğru olmaz. Lastik, süspansiyon veya klima sistemi gibi parçalar hâlâ masraf çıkarabilir. Kaza sonrasında yüksek voltaj bataryası veya güç elektroniğiyle ilgili bir onarım gerekirse maliyet çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir.

Servis ücretleri de markaya ve modele göre değişiyor. Yüksek voltaj sistemlerinde çalışmak için özel eğitim ve ekipman gerektiğinden her tamirci elektrikli otomobile müdahale edemeyebilir.

Elektrikli araç sahibi açısından en büyük değişiklik bakımın tamamen ortadan kalkması değil, bakım listesinin farklılaşması. Yağ değişimini düşünmüyorsunuz ancak lastik basıncını, fren sistemini, termal yönetimi ve düşük voltaj bataryasını takip etmeye devam ediyorsunuz.

Elektrik motorunun sessiz çalışması da bazı mekanik seslerin daha kolay duyulmasını sağlayabilir. Yeni bir uğultu veya yürüyen aksamdan gelen vuruntu fark ettiğinizde periyodik bakım tarihini beklemek yerine kontrol ettirmek daha doğru olur.

Elektrikli otomobil, servise hiç uğramayan bir araç değil. Yalnızca kaputun altında bakım bekleyen parçaların listesi değişiyor. Üreticinin belirlediği servis programına uyulduğunda bu daha sade mekanik yapı, elektrikli araçların kullanım maliyetindeki önemli avantajlardan birine dönüşebiliyor.