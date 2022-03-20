Elon Musk, İnsanların Mars'a Gideceği Yeni Tarihi Açıkladı

Elon Musk, Twitter’da paylaşılan ‘insanalar Mars’a ne zaman ayak basacak?’ gönderisinde verdiği yanıt ile daha öncekilerden farklı yeni bir tarihe göz kırptı. Ancak bu tarih, Mars'a gidişimizin tekrar ertelendiğine işaret ediyor olabilir.

Tesla’nın CEO’su ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Tesla arabaları ve Starlink uyduları başarılarının ardından en büyük hedefinin Kızıl Gezegen Mars’a ayak basmak ve orada kolonileşmek olduğunu neredeyse artık hepimiz biliyoruz.

Milyarder Elon Musk, Twitter’da bir uzay sayfasının paylaştığı gönderiye verdiği cevap ile hayal kırıklığı yaşattı. Bu tweet dizisinde insanların Mars’a ne zaman ayak basacağına dair Elon Musk, tüm kamuoyu ile yeni bir tarih paylaştı. Ancak bu yeni tarih, beklediğimizden daha geç bir zamana işaret ediyor.

‘Hedef 2029!’

Space Hub isimli sayfa, Twitter’da bir gönderi paylaştı. Gönderide insanlığın Ay’a ayak bastığı tarih olan 1969 yılı ve onun altında insanların Mars’ta olduğu ve altında ‘20__?’ yazan bir görsel bulunuyor. İnsanlara tahminini soran Space Hub’a Elon Musk’ın cevabı da olay oldu.

Elon Musk, insanların Kızıl Gezegene ayak basacağı tarihin 2029 yılı olacağını söylüyor. Tabii ki bu resmi bir açıklama değil, Tesla CEO’sunun gerçekten planlarının bu yönde olup olmadığını bilmiyoruz. Bu sadece bir tahmin. Ancak geçmişte verilen tarihlerin çok daha erken olduğunu düşünürsek, her ne kadar bu SpaceX'ten gelen resmi bir açıklama olmasa da, heyecanla beklediğimiz insanlı Mars görevi için biraz daha beklememiz gerekebilir.

İlk insanlı Mars görevi için plan neydi?

Geçen yılın Aralık ayı gibi yakın bir tarihte Elon Musk, Mars'a ilk astronotların gideceği görevi 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştı. 2016'da da Kızıl Gezegene 2024 yılında ayak basmayı hedeflediğini ve şimdi 2029 cevabını verdiği göz önünde bulundurunca; 2026 hedefinin de uzak olduğu görülüyor. Görevde bir erteleme ya da değişiklik var mı, bu konuda henüz kesin bir bilgi yok ve Musk sosyal medyada oldukça 'haylaz' bir karakter olduğu için 2029 tartışmalı bir tarih olabilir ancak bekleyip göreceğiz.

Eğer Elon Musk insanları 2029 yılına kadar Mars yüzeyine ulaştırabilirse bu özel bir yıl dönümü olacak zira Ay’a iniş bundan tam 60 yıl önce 1969'da gerçekleşmişti. Günümüzde NASA'nın yeni insanlı Ay görevi de gündemde olsa da insanların Ay dışında farklı bir gök cismine, farklı bir gezegene ayak basışı, Ay'dan sonra ilk kez Mars ile gerçekleşecek.