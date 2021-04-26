Elon Musk: Mars'a Gönderilecek İnsanların Bir Bölümü Ölecek

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Elon Musk, SpaceX'in Mars görevi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Musk'a göre bu proje ne olursa olsun gerçekleşecek. Ancak Mars'a giden bazı insanlar, bazı bilinmezlikler nedeniyle hayatlarını kaybedecekler.

SpaceX isimli uzay şirketi ile Mars'a insan götürmeyi amaçlayan milyarder girişimci Elon Musk, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. X Prize Vakfı'nın kurucusu Peter Diamandis ile gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında konuşan Musk, Mars'a insanlı yolculuğun 2025 ya da 2026 yıllarında gerçekleştirileceğini söylerken, süreçle ilgili detaylı bilgi vermekten de geri kalmadı.

Elon Musk'a göre Mars'a bir şekilde insan gönderilecek. Ancak bu süreç, o kadar da kolay olmayacak. Hatta Musk'a göre Mars'a gönderilecek insanların bir bölümü, yolculuk sırasında hayatlarını kaybedecek. Bunun farklı nedenlerine de değinen Musk, bunun uzun bir yolculuk olacağını, bu yolculukta neler yaşanacağının bilinmediğini, radyasyonun ve yolculuk sırasında yaşanacak ruhsal sorunların ölümlere yol açabileceğini ifade ediyor.

Dünya dışında bir gezegene gitmenin kimse tarafından kolay bir mesele olarak görülmediğini ifade eden SpaceX kurucusu, insanların ölecek olmalarına rağmen böylesi bir maceranın bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir olay olduğunu belirtiyor. İnsanların yaşamın temsilcisini oluşturacağını söyleyen Musk'a göre SpaceX görevlerinde kimsenin zorlanmayacağını ancak bu görevlerin gerçekleştirilebilmesi için de insanlar ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekliyor. Yani SpaceX, ne olursa olsun Mars'a gidecek ve insanlar, bu proje kapsamında ne yazık ki ölecekler.

Elon Musk, bir gün bir şey olabileceğini, bunun doğal ya da insan eliyle gerçekleştirilebileceğini ve Dünya'nın bambaşka bir hale gelebileceğini ifade ediyor. İşte bu noktada Dünya'daki canlıların yaşamını bir şekilde devam ettirmek gerektiğini söyleyen Musk'a göre SpaceX, bunu gerçekleştirme noktasında en önemli görevlerden birini üstlenmiş olacak. Musk, mevcut koşullar altında oturup sonsuza dek beklemenin mümkün olmadığını, herkesin üzerine düşeni yaparak bu sona hazırlanılması gerektiğini söylüyor.