Elon Musk, Sam Altman'ın OpenAI'dan kovulma nedeniyle ilgili bir tahminde bulundu. Endişeli olduğunu söyleyen milyarder iş insanı, OpenAI'ın tehlikeli bir yapay zekâ keşfi yapmış olabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’da yaşanan olaylar, tüm teknoloji dünyasının gündemine oturmuştu. Şirketin yönetim kurulu, 17 Kasım’da CEO ve kurucu ortak Sam Altman’ı işten çıkarmıştı. Gelen tepkiler, çalışanların ve yatırımcıların bu durumdan memnun olmamasının ardından da 22 Kasım’da Altman görevine geri dönmüştü. Bunun ardından yönetim kurulu yeniden şekillendirilmişti.

Bu olayların üzerinden iki haftaya yakın süre geçmiş olsa da Sam Altman’ın neden kovulduğuna ilişkin kesin bir bilgi hâlâ yok. OpenAI veya Altman’dan da bu konuda bir açıklama gelmedi. Ancak sektörde dolaşan bazı iddialar vardı. Şimdi ise bu konuda bir tahmin Elon Musk’tan geldi.

Elon Musk’a göre OpenAI tehlikeli bir yapay zekâ keşfi yapmış olabilir ve bu da Sam Altman'ın kovulmasına neden olmuş olabilir

Yakın zamanda xAI isimli kendi şirketini kuran ve Grok sohbet botunu çıkaran Musk, dün DealBook Summit’te ünlü Gazeteci Andrew Sorkin ile bir röportaj yaptı. Bu röportaj sırasında OpenAI’da yaşanan dramaya da değindi. Milyarder iş insanı, olaylarla ilgili içeriden bir bilgiye sahip olmadığını ancak bazı konularda endişeli olduğunu aktardı.

Musk, açıklamasında OpenAI yöneticisi Ilya Sutskever’e dikkat çekti ve onun Altman’ı neden bu kadar çok kovmak istediğini merak ettiğini söyledi. OpenAI’ın kilit isimlerinden olan Sutskever, Altman’ın kovulması yönünde oy kullanan yönetim kurulu üyelerinden biriydi. Ancak daha sonra bu konuda geri adım atmış ve bu hamlesinin doğru olmadığını söylemişti.

Musk, devamında ise endişeli olduğunu söyleyerek OpenAI’ın tehlikeli bir keşif yapmış olabileceğini ve Altman’ın bu yüzden kovulmuş olabileceğini ifade etti: “Ilya Sutskever’in neden bu kadar Sam’le savaşmak istediğini bilmek istiyorum. Bu ciddi bir şeye benziyor. Bence önemsiz değil. Yapay zekâ hakkında tehlikeli bir keşif yaptıkları konusunda endişeliyim.”

Bu açıklama tamamen Musk’ın tahmini. Anladığımız kadarıyla herhangi bir kaynağa dayanmıyor. Ancak Altman’ın kovulması hakkında ilk kez böyle bir iddia duymuyoruz. Geçen hafta Reuters’ın kaynakları da benzer bir şekilde OpenAI’ın insanlığa tehlike oluşturabilecek bir keşif yapmış olabileceğini söylemişti.

Microsoft, bu iddiaları yalanlıyor

Bu iddialar dolaşmaya devam ederken OpenAI'ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft'tan bir açıklama geldiğini de eklemeden geçmemek gerekiyor. BBC'ye konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, sektörü sarsan Sam Altman-OpenAI olaylarının bu tarz endişelerle alakası olmadığını ve CEO'nun kovulmasının gerekçesinin bu olmadığını aktardı.