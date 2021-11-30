Elon Musk’ın SpaceX yetkililerine attığı bir e-posta iletisi sızdırıldı. İletide Musk, Starlink V2 uydusunun kalkışı için de önemli olan motorlarının üretiminde yaşanan krizin şirketi iflasa sürükleyebileceğinden bahsetti.

Yaklaşık 2 ay önce dünyanın en zengin insanı unvanını Jeff Bezos’un elinden alan Elon Musk’ın başı, bu ara 6 şirketinden 1’i nedeniyle ağrıyor gibi. Hem de öyle yeterince zaman ayıramadığı bir yan şirketten falan da bahsetmiyoruz. Söz konusu şirket, NASA dahil birçok önemli uzay ajanslarıyla önemli görevlerde ortak yer almış özel uzay ulaşım şirketi SpaceX.

Sızdırılmış bir bilgiye göre şirketin CEO’su Elon Musk, SpaceX’in uzun vadede iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Bunun nedeni ise şirketin roketlerinde kullandığı motorun üretiminde yaşanan aksaklıklar.

Sorun, Raptor motoru üretiminde yaşanan kriz

Elon Musk’tan geldiği gözüken şirket içi bir e-posta iletisi, dün bir şekilde sızdırıldı ve bugün ise CNBC tarafından doğrulandı. İletide Musk, Raptor motorlarıyla elde edilen yetersiz ilerlemenin şirketi yavaş yavaş iflasa iteceğine dair endişelerinden bahsetti. CEO’nun iletide kullandığı ifadeler şu şekildeydi: Ne yazık ki Raptor üretim krizi, birkaç hafta önce göründüğünden çok daha kötü. Önceki üst yönetimin görevden alınmasının ardından sorunları araştırdığımızda sorunların, maalesef bildirilenden çok daha ciddi oldukları ortaya çıktı. Bu haberi allayıp pullamak, yumuşatmak mümkün değil.

Çalışanlarını acil bir durum olmadıkça canla başla bu ‘felaketi’ geride bırakmak için seferber olmaya çağıran Musk, hafta sonları kendisine ve ailesine zaman ayırmak üzere izin yapma kararı almıştı. Bu kararı erteleyeceğini ifade eden CEO, şu sözlerle ulaşılması gereken noktayı açıkladı: Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuşu yapabilecek raddeye ulaşamazsak gerçek bir iflas riskiyle karşı karşıya kalacağız.