Tesla CEO'su Elon Musk, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada elektrikli kamyon Semi'nin seri üretim vaktinin geldiğini söyledi. Şirket, kamyon hakkında yaptığı son açıklamada üretimin 2021'e kaydırıldığını belirtmişti. Musk ise spesifik bir tarih belirtmekten kaçındı.

Elektrikli otomobil endüstrisinde oldukça güçlü bir konumda bulunan Tesla, tüm araç kategorilerine elektrikli motor getirmeye kararlı gözüküyor. Son olarak elektrikli kamyon olan Semi'den bahseden şirket, bu kamyonu henüz seri üretime almamıştı ancak Tesla'nın CEO'su Elon Musk, seri üretimin zamanının geldiğini düşünüyor. Musk'ın şirket çalışanlarına yolladığı bir not, seri üretimin yakında olduğunu ortaya koydu.

Elon Musk, "Tesla Semi elektrikli kamyonlarını olabildiğince seri üretime geçirmenin vakti geldi. Şu ana kadar sadece sınırlı üretimin yapılması, tasarımın birçok yönünü geliştirmemize imkân verdi" diyerek çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Musk'ın sınırlı üretimden neyi kast ettiğiyse henüz bilinmiyor ancak şu ana kadar sadece 2 adet Tesla Semi prototipinin yollarda görüntülendiğini söyleyebiliriz.

Şirket, Tesla Semi'nin üretiminin 2021 yılına kaydığını açıklamıştı:

Musk, "Akü ve güç aktarım mekanizmasının üretimi Giga Nevada'da, diğer işlerin büyük bir çoğunluğuysa farklı eyaletlerde gerçekleşecek" diyerek çalışanlarına gönderdiği e-postasına devam etti. Daha önce, Tesla'nın elektrikli kamyon üretiminde kullanmak amacıyla Gigafactory Nevada'da bir alan kiraladığı ortaya çıkmıştı ve Musk'ın bu sözleri kiralama işleminin doğruluğunu gözler önüne serdi.

Tesla CEO'sunun üretim için net bir tarih vermekten kaçınması da dikkat çekti. Kamyon ilk ortaya çıktığında seri üretim için 2019'u işaret eden Tesla, daha sonra bu tarihi 2020'nin son aylarında yapılacak az miktarda üretimle değiştirmişti. Şirket, 2020'nin ilk çeyrek açıklamalarında Tesla Semi'nin üretiminin 2021 yılına kaydığını açıklayarak otomobil tutkunlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştı.

Musk, "Ben ve Jerome, bu harika ürünü pazara getirmek amacıyla sizlerle çalışacağımız için çok heyecanlıyız" diyerek e-postayı bitirdi. Musk'ın bahsettiği Jerome, 2016'dan beri Tesla Semi programına da liderlik eden Tesla'nın Otomotiv Başkanı Jerome Guillen​.