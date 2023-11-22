ABD'de Florida'da bir yargıç, Tesla CEO'su Elon Musk ve diğer firma yöneticilerinin Tesla araçlardaki otopilot sorunlarını bildiğine, buna rağmen araçların güvenli olmayan şekilde kullanımına izin verdiğine dair "mantıklı deliller" bulduğunu açıkladı.

2019 yılında Miami'de Stephen Banner adlı adamın Tesla Model 3'ü, otopilotta yüksek hızda yolculuk halindeyken, yollarına çıkan bir tırın altına girmişti. Kazada Banner hayatını kaybetmişti. Bu kazanın ardından Tesla'ya dava açılmış ancak dava geçtiğimiz ekim ayına sarkmıştı. Ekim ayında bir kez daha ertelenen davanın sonraki celsesi için henüz tarih belirlenmemişti.

Davaya bakan Hâkim Reid Scott, Tesla CEO'su Elon Musk ve yönetim kademesindeki diğer isimlerin otopilotların sorununu bildiğine ancak araçların güvenli olmayan şekilde kullanılmasına izin verdiğine dair kanıtlar bulduğuna kanaat getirdi.

Tesla, kendisini kamuoyu önünde savunmak zorunda kalabilir.

Daha önce de iki defa Kaliforniya'da hâkim karşısına çıkan ancak davaları kazanmayı başaran Tesla, bu defa kendisini kamuoyu önünde savunmak durumunda kalabilir. Zira davanın ilerleyen sürecinde duruşmaların halka açık hâle gelmesi mümkün. Güney Karolina Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Bryant Walker Smith, yargıcın kararının önemli olduğunu ve Tesla'nın bildikleri ile söyledikleri arasında "endişe verici tutarsızlıklar" bulunduğunu ima ettiğini ifade etti. Smith, davanın halka açılabileceğini ve bu durumda Tesla CEO'su ve yönetiminin, tanıklıklar ve diğer kanıtlar karşısında çok garip bir duruma düşebileceğini de söyledi.

Yargıç Scott, Tesla'nın "araçları otonom gibi gösteren bir pazarlama stratejisine girdiğini" belirtirken, Musk'ın geçmişteki açıklamalarının da ürünlerin yapabildiklerine dair beklentiler üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu söyledi. Scott ayrıca 2016 yılında yaşanan bir başka ölümlü kazanın da epey benzer şekilde gerçekleşmesini delillerinin arasına aldı. Aynı yıl çıkan ve bir Tesla'nın yaya trafiğinin de olduğu bir yerde tamamen otonom olarak yolculuk ettiğinin belirtildiği bir reklam videosunu da delillere eklerken, henüz böyle bir teknolojinin sunulmadığına dair bir ibarenin reklamda yer almadığına da dikkat çekti.

Florida'da görev yapan yargıç, savunma makamı olan Tesla CEO'su ve mühendislerinin, otopilotun kesişen trafiği algılayamadığının farkında olduğu sonucunun çıkarılabileceğine de dikkat çekti. Banner'ın eşinin yer aldığı iddia makamının da Tesla'nın kitapçıklarının ve tıklanarak kabul edilen sözleşmelerinin uygunsuz olduğunu savunabileceğini söyledi.

Davacı tarafın avukatı ise sonuçtan gurur duyduğunu söyledi.