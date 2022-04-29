Twitter'ın Yeni CEO's İçin Elon Musk'ın Aklında Bir isim Var

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın sosyal medya devine yönelik planları tek tek gün yüzüne çıkıyor. Yeni gelen bilgilere göre Musk, Twitter'ın CEO'su için yeni bir aday düşünüyor.

Çoğunuzun da bileceği üzere Elon Musk, Twitter’ı almak istediğini belirterek bir süre gündemi meşgul etmiş ve geçtiğimiz günlerde de bu isteğine nihayetinde kavuşmuştu. Hatta 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ın yeni sahibi olan Musk’ın, bu parayı çıkarmak adına milyarlarca dolar değerinde Tesla hissesi sattığı bildirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Musk’ın Twitter’ı satın almasına ve platformun geleceğine yönelik planlarına dair yeni detaylar geldi. Musk, sosyal medya devinin yeni CEO’su için aklında bir ‘isim’ olduğunu ifade etti.

Musk, Twitter'ın CEO'luk görevi için yeni bir isim düşünüyor

Reuters, Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter devralımını destekleyen bankalara platform için aklında yeni bir CEO adayı olduğunu söylediğini aktardı. Bu ismin kim olduğu henüz belli değilken, platformun kurucu ortağı Jack Dorsey’in kasım ayında CEO’luk görevinden istifa etmesinin ardından şirketin başına geçen Parag Agrawal’ın da platformun satışı tamamlanana kadar görevine devam edeceği ifade edildi. Bununla birlikte Reuters, anonim kaynaklara atıfta bulunarak Musk’ın, tweetlerden para kazanmanın yeni yollarını aramanın yanı sıra yönetim ve yönetim kurulu ödemelerinde de hüküm süreceğini kaydetti.

Bloomberg ise Musk’ın, bankalarla yaptığı görüşmeler sırasında, influencer'ların ve ünlülerin Twitter'da daha aktif olması gerektiğini vurguladığını belirtti. Musk, nisan ayının başlarında attığı bir tweet'te, en çok takipçili hesapların çoğunun nadiren paylaşımda bulunduğunu ifade ederek sitemde bulunmuştu. Öte yandan Bloomberg, Musk’ın bankalarla yaptığı görüşmede birtakım işten çıkarmalar olabileceğini söylediğini; ancak herhangi spesifik bir departmandan veya pozisyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte Musk’ın, bankalarla konuştuğu sırada doğrulanmış Twitter profillerinden alıntı yapmak veya bir tweet yerleştirmek isteyen web sitelerini ücretlendirmeyi; bu sayede viral olan paylaşımlar üzerinden para kazanılabileceğini önerdiği ifade edildi.

Ek olarak daha önce atıp ardından sildiği tweet’lerde Musk, Twitter Blue premium abonelik hizmetinin fiyatının düşürülmesini önermiş ve Twitter'ın reklama bağımlılığını azaltmak istediğini belirtmiş. Tabii bunların şimdilik sadece öneri ve tahminlerden ibaret olduğunu belirtmekte de fayda var.