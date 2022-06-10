Elon Musk, YouTube'daki sahte reklamları hedef aldığı bazı açıklamalarda bulundu. Musk'a göre dolandırıcılar hem Elon Musk'ı hem de yönettiği şirketleri kullanarak insanları dolandırmaya çalışıyorlar.

Son birkaç aydır daha çok Twitter'ı satın alma meselesi ile gündemde olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu kez de dünyanın en popüler çevrimiçi video ve akış platformu YouTube'a sataştı. Ancak Musk, bu kez yaptığı açıklamalarda pek de haksız sayılmazdı. Gelin Elon Musk'ın YouTube'la ilgili açıklamalarına hep birlikte bakalım. Bu mesele aslında hepimizi ilgilendiriyor.

YouTube kullanıcıları bilir; eğer Premium abone değilseniz bir videodan çok reklamla karşılaşırsınız. İşte Elon Musk'ın takıldığı mesele de bu. YouTube'daki reklamlarla ilgili konuşan milyarder iş insanı, platformun dolandırıcılık amaçlı sayısız reklamla dolu olduğunu ifade etti. Üstelik Musk'a göre dolandırıcılar, kendi ismini kullanarak da sayısız reklam veriyorlar.

"Buna bir son vereceğim"

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube'daki bazı reklamlarda Tesla ismi kullanılıyor. Ayrıca Tesla'nın evler için ürettiği enerji depolama bataryası Powerball da sahte reklamlara konu oluyormuş. Konuyla ilgili oldukça net bir tavır takınan Musk, "Buna bir son vereceğim." ifadelerini kullandı.

Görünen o ki Elon Musk, kendisi ve yönettiği şirketlerle ilgili yalnızca birkaç reklam görmüş. Ancak takipçilerine göre durum bundan ibaret değil. Elon Musk'ın açıklamalarına yanıt veren bazı takipçileri, Elon Musk'ın alet edildiği sayısız reklam olduğunu söylüyor. Bu reklamlar kimi zaman kısa yoldan zengin olma hayaline sahip olanları hedeflerken kimi zamansa daha farklı kullanıcı kitlesine odaklanıyormuş. Elon Musk'ın bundan birkaç hafta önce de sahte bir videosunun gündem olduğunu, bu videoda yüzde 30'luk kazanç sağlanan bir kripto para projesinin reklamının yapıldığını hatırlatalım...