Yılın ikinci çeyreğinde kaç adet bilgisayar satıldığı ve en çok satış yapan markalar açıklandı. IDC tarafından yapılan araştırma, pazarda çok ciddi bir daralma olduğunu gözler önüne serdi. Peki neden?

ABD merkezli pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin bilgisayar satış rakamlarını açıkladı. Yapılan araştırmalar, bilgisayar satışlarının ciddi oranda düştüğünü gözler önüne serdi. Öyle ki PC üreticileri, geçtiğimiz 3 aylık periyotta sadece 71.3 milyon sevkiyat gerçekleştirdiler. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 15,3 düşük olarak kayıtlara geçti. IDC, sektördeki daralmanın beklenen bir şey olduğunu ancak Çin'deki COVID-19 kısıtlamaları ile küresel çaptaki enflasyonun daralmayı daha da derinleştirdiğini söylüyorlar.

Aslına bakacak olursak bu veriler o kadar da kötü bir tablo çizmiyor. Evet, 2022'deki satışlar 2021'e kıyasla oldukça düşük. Ancak pandemi öncesi döneme, yani 2018-2019 yıllarına baktığımızda satışlarda artış yaşandığını görüyoruz. O dönemlerdeki sevkiyat miktarı sırasıyla 62.1 milyon ve 65.1 milyon olarak kayıtlara geçmişti. IDC üst düzey yöneticilerinden Jitesh Ubrani tarafından yapılan açıklamalara göre telefonlar ve tabletler kullanılmaya devam ettikçe; PC sektöründeki daralma da devam edecek. Hatta Ubrani'ye göre PC'ler, bir gün yok olma noktasına bile gelebilir.

En çok hangi şirket satış yaptı?

IDC tarafından yapılan araştırma, en çok satış yapan bilgisayar üreticilerinin hangileri olduğunu da ortaya koydu. Açıklanan sonuçlara baktığımızda, Çinli teknoloji şirketi Lenovo'nun zirvede olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz 3 aylık süreçte 17.5 milyon satış yapan Lenovo'yu sırasıyla HP, Dell, Acer, Apple ve ASUS takip etti.

2022 2. çeyrek en çok satış yapan bilgisayar markaları

Lenovo: 17.5 milyon

17.5 milyon HP: 13.5 milyon

13.5 milyon Dell: 13.2 milyon

13.2 milyon Acer: 5 milyon

5 milyon *Apple: 4.8 milyon

4.8 milyon *ASUS: 4.7 milyon

(*): Apple ve ASUS arasındaki fark binde 1 seviyesinde olduğundan, her iki şirket de 5. sırada olarak gösteriliyor.

Yapılan araştırma, 2022'nin ikinci çeyreği ile 2021'in ikinci çeyreği arasında en çok kan kaybeden şirketleri de gözler önüne serdi. Buna göre geçtiğimiz üç aylık sürecin kaybedeni, HP oldu. Çünkü HP sevkiyatları, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 27,6 oranında daha düşüktü. HP'yi yüzde 22,5 kayıpla Apple, yüzde 19,2 kayıpla Acer, yüzde 12,1 kayıpla Lenovo, yüzde 5,3 kayıpla Dell ve yüzde 4,6 kayıpla da ASUS takip etti. Bu çeyrekte sevkiyat miktarını artıran bir tek marka bile olmadı...