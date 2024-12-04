Türkiye'de en çok satan premium araba markaları

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), kasım ayına ilişkin sıfır otomobil satışları verilerinin yayımlandığından bahsetmiştik. Böylece Türkiye'de en çok tercih edilen otomobiller belli olmuştu.
Bugünse bu konunun etkileri sürmeye devam etti. Türkiye'de otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık, premium kategorisinde en çok satan markaları açıkladı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem kasım ayı özelinde hem de 2024'ün tamamı için paylaşılan verilere yakından bakalım.
2024 yılında en çok satan premium otomobil markaları:
|Marka
|Satış Adedi (Ocak-Kasım 2024)
|Mercedes-Benz
|25.786
|BMW
|21.060
|Audi
|16.188
|Volvo
|11.560
|Cupra
|8.000
|Mini
|3.819
|Jeep
|2.991
|Jaecoo
|2.821
|Land Rover
|2.682
|DS
|1.677
Yukarıdaki tabloda en çok dikkatimizi çeken marka, hiç şüphesiz Jaecoo. Chery'nin premium markası olarak hizmet veren ve daha yakın bir geçmişte Türkiye pazarına giriş yapan marka, premium otomobil arayışında olan vatandaşın ilgisini çekmeyi başarmış gibi görünüyor.
Kasım ayında en çok satan premium otomobil markaları:
|Marka
|Satış Adedi (Kasım 2024)
|BMW
|3.783
|Mercedes-Benz
|3.002
|Audi
|1.790
|Cupra
|1.178
|Volvo
|1.155
|Mini
|827
|Jaecoo
|801
|Land Rover
|244
|Jeep
|224
|Alfa Romeo
|199
Verilere sadece Kasım 2024 özelinde baktığımızda Mercedes-Benz ile BMW arasında sıkı rekabet olduğunu görüyoruz. Öte yandan; diğer premium araba markaları arasındaki makas hayli açık.
Türkiye'de en çok satan otomobiller için: