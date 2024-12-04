Türkiye'de en çok satan premium araba markaları

EBS Danışmanlık, Türkiye'de en çok tercih edilen lüks otomobil markalarını açıkladı. Listenin zirvesinde Mercedes-Benz yer alıyor. BMW ise kasım ayında en çok satan marka oldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), kasım ayına ilişkin sıfır otomobil satışları verilerinin yayımlandığından bahsetmiştik. Böylece Türkiye'de en çok tercih edilen otomobiller belli olmuştu.

Bugünse bu konunun etkileri sürmeye devam etti. Türkiye'de otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık, premium kategorisinde en çok satan markaları açıkladı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem kasım ayı özelinde hem de 2024'ün tamamı için paylaşılan verilere yakından bakalım.

2024 yılında en çok satan premium otomobil markaları:

Marka Satış Adedi (Ocak-Kasım 2024) Mercedes-Benz 25.786 BMW 21.060 Audi 16.188 Volvo 11.560 Cupra 8.000 Mini 3.819 Jeep 2.991 Jaecoo 2.821 Land Rover 2.682 DS 1.677

Yukarıdaki tabloda en çok dikkatimizi çeken marka, hiç şüphesiz Jaecoo. Chery'nin premium markası olarak hizmet veren ve daha yakın bir geçmişte Türkiye pazarına giriş yapan marka, premium otomobil arayışında olan vatandaşın ilgisini çekmeyi başarmış gibi görünüyor.

Kasım ayında en çok satan premium otomobil markaları:

Marka Satış Adedi (Kasım 2024) BMW 3.783 Mercedes-Benz 3.002 Audi 1.790 Cupra 1.178 Volvo 1.155 Mini 827 Jaecoo 801 Land Rover 244 Jeep 224 Alfa Romeo 199

Verilere sadece Kasım 2024 özelinde baktığımızda Mercedes-Benz ile BMW arasında sıkı rekabet olduğunu görüyoruz. Öte yandan; diğer premium araba markaları arasındaki makas hayli açık.

Türkiye'de en çok satan otomobiller için: