En Çok Satan Premium Araba Markaları Belli Oldu: Chery'nin Lüks Markası Jaecoo'dan Beklenmedik Başarı!

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EBS Danışmanlık, Türkiye'de en çok tercih edilen lüks otomobil markalarını açıkladı. Listenin zirvesinde Mercedes-Benz yer alıyor. BMW ise kasım ayında en çok satan marka oldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), kasım ayına ilişkin sıfır otomobil satışları verilerinin yayımlandığından bahsetmiştik. Böylece Türkiye'de en çok tercih edilen otomobiller belli olmuştu.

Bugünse bu konunun etkileri sürmeye devam etti. Türkiye'de otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık, premium kategorisinde en çok satan markaları açıkladı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem kasım ayı özelinde hem de 2024'ün tamamı için paylaşılan verilere yakından bakalım.

2024 yılında en çok satan premium otomobil markaları:

Türkiye'de en çok satan premium araba markaları

Marka Satış Adedi (Ocak-Kasım 2024)
Mercedes-Benz 25.786
BMW 21.060
Audi 16.188
Volvo 11.560
Cupra 8.000
Mini 3.819
Jeep 2.991
Jaecoo 2.821
Land Rover 2.682
DS 1.677

Yukarıdaki tabloda en çok dikkatimizi çeken marka, hiç şüphesiz Jaecoo. Chery'nin premium markası olarak hizmet veren ve daha yakın bir geçmişte Türkiye pazarına giriş yapan marka, premium otomobil arayışında olan vatandaşın ilgisini çekmeyi başarmış gibi görünüyor.

Kasım ayında en çok satan premium otomobil markaları:

Kasım ayında en çok satan premium otomobil markaları

Marka Satış Adedi (Kasım 2024)
BMW 3.783
Mercedes-Benz 3.002
Audi 1.790
Cupra 1.178
Volvo 1.155
Mini 827
Jaecoo 801
Land Rover 244
Jeep 224
Alfa Romeo 199

Verilere sadece Kasım 2024 özelinde baktığımızda Mercedes-Benz ile BMW arasında sıkı rekabet olduğunu görüyoruz. Öte yandan; diğer premium araba markaları arasındaki makas hayli açık.

Türkiye'de en çok satan otomobiller için:
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