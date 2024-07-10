Araç temizliğinde büyük kolaylık sağlayan en kullanışlı ve çok tercih edilen süpürgeler bu listede.

Ergonomik yapısıyla ve güçlü motorlarıyla etkili bir temizlik performansı sunan araç süpürgeleri, özellikle sık sık yolculuk yapanlara oldukça kolaylık sağlayacak ürünler arasında yer alıyor. Şarjlı ya da çakmak soketi olmak üzere iki farklı yolla çalışabilen bu cihazlar, ulaşılması zor bölgelerde biriken kir ve çöpleri temizlemek için ideal.

Peki ''En iyi araç süpürgesi hangisi?'' , ''Araç içi süpürge kaç watt olmalı?'' gibi soruları soruyor olabilirsiniz. Eğer ki bir araç süpürgesine ihtiyacınız varsa, tek yapman gereken en çok tercih edilen araç süpergeleri içeriğimize göz atıp, gözünüze çarpan ürünlerden bir tanesi seçmek.

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Uzatılabilen ve döndürülebilen ucu sayesinde ulaşılması zor yerlere kolaylıkla ulaşan Black&Decker PD1200AV Araç Süpürgesi, 12.5Watt gücündeki motoruyla yüksek emiş gücü sağlıyor. Şeffaf toplama haznesi sayesinde toz haznesinin ne zaman boşaltılması gerektiğini görebileceğiniz bu ürün, çift filtreleme sistemi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Toz Kapasitesi: 560 mL

Kablo Uzunluğu: 5 Metre

Pil Voltajı: 12 V

Motor Gücü: 12,5 Watt

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Hafif tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan Bosch Professional GAS 12 Akülü Süpürge, ıslak ve kuru alanlarda kullanıma imkan sağlıyor. 3 kademeli LED akü şarj durumu göstergesi ile batarya durumunu kontrol edebilir, derz ucu sayesinde de zor erişilir yerlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Toz Kapasitesi: 350 mL

Pil Voltajı: 12 V

Motor Gücü: 650 Watt

Ağırlık: 0.7 kg

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Yüksek kapasiteli toz haznesi sayesinde uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz Einhell TE-VC 18/10 Li - Solo Akülü Süpürge, hem kuru hem de ıslak alanlardaki kir ve tozları hız bir şekilde yok eder. Sessiz çalışan motoru sayesinde rahatsızlık duymadan kullanabileceğiniz bu cihaz, uzayabilen esnek hortumu ile istediğiniz temizliği yapmanıza imkan sağlar.

Toz Kapasitesi: 10 L

Pil Voltajı: 18 V

Motor Gücü: 9000 Pa

Hortum Uzunluğu: 2 m

Ağırlık: 3.1 kg

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Hafif yapısı ve kuru alanları süpürmeye uygun tasarımı ile karşımıza çıkan Fantom Mangalcı Araç Tipi Elektrikli Süpürge, hem üfleme hem de çekme özelliğine sahip. Fiyat performans ürünü olarak değerlendirlen bu cihazı aracınızdaki çakmaklığa takarak çalıştırabilirsiniz.

Toz Kapasitesi: 1 L

Kablo Uzunluğu: 5 m

Motor Gücü: 80 W

Ağırlık: 1 kg

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Kablosuz kullanıma uygun olması sayesinde serbest hareket imkanı sağlayan Ally R-6053 Kablosuz Araç Süpürgesi, kuru ve ıslak farketmeksizin tüm yüzeylerde çalışabilir. Farklı özelliklerdeki başlıkları sayesinde araç içi bakımınızı oldukça kolaylaştırırken, fiyatına göre sergilediği performans da oldukça dikkat çekici.

Toz Kapasitesi: 250 mL

Kablo Uzunluğu: 1 Metre

Şarj Süresi: 3.5 Saat

Çalışma Süresi: 20 Dakika

Motor Gücü: 120 Watt

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Araç temizliği haricinde ev, ofis ve işyerlerinde de kullanabileceğiniz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini El Süpürgesi, temizlenmesi zor ufak alanlarda oldukça etkili bir cihaz. Farklı başlık ayarları sayesinde ihtiyacınıza göre temizlik yapabilir, oldukça hafif olması sebebiyle de rahatlıkla istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Toz Kapasitesi: 0,4 lt

Pil Kapasitesi: 2000 mAh

Emiş Gücü: 6000 Pa

Çalışma Süresi: 30 Dakika

Şarj Olma Süresi: 2 saat

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Hem ıslak hem de kuru temizlikte kullanılabilen, aynı zamanda rahatlıkla aracınızda taşıyabileceğiniz Ezere Mini Kablosuz Araç Süpürgesi, yüksek verimli filtreleri sayesinde tüm toz partiküllerini hapseder. Ayrıca sahip olduğu toz haznesini temizlemek için su ile yıkayabilirsiniz.

Şarj Süresi: 3.5 saat

Pil Kapasitesi: 2000 mAh

Çalışma Süresi30 dk

Motor Gücü: 120W

Ağırlık: 365 gr

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Her türlü yüzeyde derinlemesine ve hızlı temizlik yapabilmenize imkan tanıyan Einhell TE-VC 18 Li - Solo Araç Süpürgesi, pratik kullanımı ile ön plana çıkan ürün. Ulaşılması güç alanlar için oyuk başlığı, koltuk ve döşemeler için döşeme başlığı bulunan bu cihaz, zor alanları temizlemekte oldukça başarılı.

Toz Kapasitesi: 540 mL

Kablo Uzunluğu: 1,5 Metre

Pil Voltajı: 18 V

Motor Gücü: 700 Watt

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Patentli döner uç sistemi sayesinde 8 farklı açıda kullanıma uygun olan ve ulaşılması zor alanlarda kullanım kolaylığı sağlayan Black+Decker PV1820L Şarjlı Süpürge, performans kaybı yaşamayacağınız bir pil sistemine sahip. Siklon hareketi kiri döndürüp filtreden uzaklaştırır, otomatik filtre temizleme sayesinde de tıkanmayı önler. Ayrıca şarjını kontrol edebileceğiniz LED göstergisi de bulunur.

Toz Kapasitesi: 0.44 L

Şarj Süresi: 4 saat

Çalışma Süresi: 10 dk

Pil Voltajı: 18 V

Emiş Gücü: 599 mmSS

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Tüm temizlik ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için üretilmiş 3 farklı aksesuarı bulunan Greenote GCH01 Araç Süpürgesi; koltukları, paspasları hatta bardak tutucuları bile temizleyebilir. Yıkanabilir iki adet HEPA filtre ile birlikte gelen bu ürün, evcil hayvanı olanların da tercih ettiği süpürgeler arasında yer alıyor.

Toz Kapasitesi: 0.5 L

Pil Kapasitesi: 2200 mAh

Şarj Süresi: 4 saat

Çalışma Süresi: 30 dk

Emiş Gücü: 6000 Pa

Pil Voltajı: 18 V

Motor Gücü: 75 Watt

Net Ağırlık: 0.5 kg

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