James Webb Uzay Teleskobu, evrenin ilk zamanlarındaki ışığını bize yansıtan iki galaksiyi tespit etti. Galaksilerden birinin, en uzak yıldız ışığına ev sahipliği yapıyor olabileceği açıklandı.

Her geçen gün yeni bir başarıyla karşımıza gelen James Webb Uzay Teleskobu, bugün amacına ulaşmaya adım adım yaklaştığını gösteren bir keşfe daha imza attı. Teleskop, evrenin ilk zamanlarından kalma iki galaksiyi gözlemledi.

James Webb’in gözlemlediği iki galaksi, ‘GLASS-z12’ ve ‘GN-z11’ olarak adlandırıldı. Galaksilerin adında bulunan z harfi, bu galaksilerin aşırı uzakta olduğunu gösteren ‘kızıla kayma’nın derecesini gösteriyor. ‘z’den sonra gelen sayı, dalga boyundaki değişime karşılık geliyor.

Peki, bu galaksiler ne kadar ‘yaşlı’?

1: GLASS z-10; 2: GN z-11

Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre GLASS-z12 galaksisi, Büyük Patlama'dan sadece 350 milyon yıl sonra meydana geldi. GLASS z-11 galaksisinin ise 450 milyon yıl sonra meydana geldiği açıklandı.

Yeni keşif, çok büyük önem taşıyor olabilir:

Bilim insanları, yeni keşifle birlikte birçok keşif için de yollar kurulabileceğini ifade etti. Zira Webb’in ortaya çıkardığı yeni galaksiler, bugüne kadar keşfedilen Dünya’ya en uzak noktadaki yıldızın ışığına yer veriyor olabilir.

Aynı zamanda galaksiler, diğer yaşlı galaksilere göre fazlasıyla parlak durumdaydı. Bu da galaksilerin fazlasıyla büyük ve düşük kütleli yıldızlara ev sahipliği yapabiliyor olduğuna işaret etti. Tabii tüm bu soruların cevabını almak için galaksiler özelinde araştırmaların devam etmesi gerekiyor.

James Webb, en başta evrenin başlangıcını keşfetmeye yardımcı olma amacıyla Aralık 2021’de fırlatılmıştı.