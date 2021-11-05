Dünyada Kaç Milyar İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcısı Var

İnternet kullanımına ilişkin önemli veriler sunan Digital 2021 yılının ekim ayı sonuçları açıklandı. Açıklanan rakamlar, sosyal medya kullanıcılarının sayısının 4,55 milyara ulaştığını gözler önüne seriyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformu ise tüm skandallara rağmen açık ara farkla Facebook.

We Are Social ile Hootsuite, internet ve sosyal medya kullanımının nasıl bir boyuta ulaştığını gözler önüne seren araştırmalarının sonuçlarını açıkladılar. "Digital 2021" isimli raporun ekim ayı verileri, dünya genelinde akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanıcılarının sayısının rekor düzeylere ulaştığını gözler önüne seriyor. Görünen o ki yakında hayatta olan herkes, dijital dünya ile tanışmış olacak.

Yapılan araştırmaların sonucuna göre bir akıllı telefon sahibi olan insanların sayısı, 5,29 milyara ulaşmış durumda. Yani her 3 insandan en az 2 tanesi, akıllı telefon kullanıyor. İnternet kullanıcılarının sayısı ise 4,88 milyara ulaştı. Bu rakam, dünya nüfusunun yüzde 61,8'ine tekabül ediyor. Öte yandan, sosyal medya kullanan insanların sayısı ise 4,55 milyar olarak kayıtlara geçti. Bu da demek oluyor ki 7,89 milyarlık nüfusun en az yarısı, en az 1 sosyal medya platformunu kullanıyor.

Dünya çağında kaç milyar akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanıcısı olduğu açıklandı

Araştırma, sosyal medya özelinde de çok ilginç rakamları ortaya koyuyor. Son bir yıl içerisinde 400 milyon civarında kişi, sosyal medya kullanmaya başladı. Ayrıca günlük sosyal medya kullanım süresi de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Öyle ki kullanıcılar; günlerinin 2 saat 27 dakikasını sosyal medyaya ayırıyorlar. Tüm bunlara ek olarak artık 1,2 ya da 3 sosyal medya platformu kullanıcılara yetmiyor. Araştırmalara göre kullanıcılar, aylık ortalama 6 adet sosyal medya platformunu kullanıyorlar.

En popüler sosyal medya platformu: Facebook

We Are Social ile Hootsuite tarafından hazırlanan rapor, dünyanın en popüler sosyal medya platformunun Facebook olduğunu gözler önüne seriyor. Bu sosyal medya platformunda bulunan kişi sayısı 2,895 milyar. Facebook'u 2,291 milyar kullanıcı ile YouTube, 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp, 1,393 milyar kullanıcı ile Instagram, 1,3 milyar kullanıcı ile Messenger, 1,251 milyar kullanıcı ile WeChat, 1 milyar kullanıcı ile de TikTok takip ediyor.

En çok indirilen mobil uygulama: TikTok

Yapılan araştırmalar, 2021'in üçüncü çeyreğinde en çok indirilen mobil uygulamanın TikTok olduğunu gözler önüne seriyor. Bu uygulamayı sırasıyla;

Instagram,

Facebook,

WhatsApp,

Messenger,

Snapchat,

Telegram,

Zoom,

Capcut,

Google Meet

takip ediyor.

Aynı dönemde en çok indirilen mobil oyunlar ise şu şekilde karşımıza çıktı: