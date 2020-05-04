Dünya üzerindeki en güçlü ısırığa sahip hayvanlar hangileri olduğunu biliyor musunuz? Kedigillerden, denizde ve nehirlerde yaşayan canlılara kadar dünyanın en güçlü ısırığına sahip canlıları sizler için listeledik.

Her hayvanda, hayatta kalmak için bazı saldırı ve savunma mekanizmaları olur. Otçul canlılar genelde kaçarak hareket ettiği için daha hızlı olurlar. Etçil canlılar da onlara yetişmek için hızlı hareket edebilecek şekilde evrim geçirmişlerdir, ancak bu canlıların önemli bir özelliği daha var.

Bir ısırık kaç kg basınç uygulayabilir? İnsanlar için bu o kadar da fazla değil. Bazı hayvanlar ise tek bir ısırıkla uyguladıkları güçle gerçek anlamda korku salabiliyorlar. Bugün sizlere dünyanın en güçlü ısırığına sahip 10 hayvanı listeleyeceğiz. Hazırsanız, bu korkutucu olduğu kadar hayran olunası canlılara yakından bakalım:

Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip Hayvanlar

Aslan

Isırık Şiddeti: 650 PSI (45,7 kg / cm2)

Ormanın kralı lakabını sonuna kadar hak eden Aslan, güçlü bacakları ve güçlü çeneleriyle birlikte en büyük canlıları bile öldürebiliyor. Geniş bir av havuzuna sahip canlılar, genelde sürüler halinde yaşıyorlar.

Bengal Kaplanı

Isırık Şiddeti: 1.050 PSI (47 kg / cm2)

Hindistan yarımadasında yaşayan Bengal kaplanları, tüm kedigiller arasında en uzun dişlere sahip canlı. Bu kaplanların ön dişleri 7,5 ila 10 cm arasında oluyor. Bufalı, geyik, domuz gibi büyük hayvanları kilometrelerce kovalayacak kondisyona da sahip olan Bengal kaplanı, tek seferde 27 kg’a kadar yemek yiyebilir.

Sırtlan

Isırık Şiddeti: 1.100 PSI (77 kg / cm2)

Sadece 60 kg ağırlığa kadar çıkabilen sırtlanlar, genelde leşçi olarak kabul ediliyorlar, ancak durum tam olarak öyle değil. Zoologlar, sırtlanların öğünlerinin yüzde 50’sini kendilerinin yakaladığını söylüyor. Saatte 60 km hızlarda koşabilen bu canlılar, güçlü çene yapısı ve keskin dişleriyle fil gibi büyük canlılar hariç pek çok otobur hayvanı yakalayabilir.

Kuzey Amerika Boz Ayısı

Isırık Şiddeti: 1.160 PSI (81,5 kg / cm2)

680 kg’a kadar ulaşan bu boz ayılar, diğer ayılar arasında en saldırgan tavır sergileyen canlılar olarak biliniyor. Tek silahı dişleri olmayan ayılar, en az dişleri kadar iyi kullandıkları pençeleriyle de dikkat çekiyor.

Goril

Isırık Şiddeti: 1.300 PSI (91 kg / cm2)

Maymungiller sınıfının en büyük temsilcisi olan goriller, sadece yumuşak muz yemez. Aynı zamanda fındıkları kırar, sert sürgünleri, ve yumruları da çiğner. Normalde bir otobur olan bu canlı, tehdit algıladığında son derece saldırgan bir tavırla dişlerine başvurabilir.

Su Aygırı

Isırık Şiddeti: 1.800 PSI (126,5 kg / cm2)

Afrika’nın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak kabul edilen su aygırları, bulunduğu konuma göre son derece agresif canlılar olabilirler. Üstelik tek bir ısırıkları aslan, timsah gibi canlıları öldürebilir. Çok geniş bir açıyla açabildiği ağız yapısı, güçlü çene yapısıyla birleştiğinde su aygırını durdurulamaz bir güç yapıyor.

Jaguar

Isırık Şiddeti: 1.500 PSI (105.4 kg / cm2)

Diğer tüm kedilerin aksine yetenekli bir yüzücü olan Jaguar, balık ve kaplumbağalarla beslenir. Özellikle kaplumbağa ve armadilloların kalın kabuğunu kırabilecek güçte basınç uygulayan canlı, kara avlarında da başarılıdır.

Amerika Timsahı

Isırık Şiddeti: 2.125 PSI (149 kg / cm2)

ABD’nin doğu kesimlerinde, genellikle Florida ve Loisiana’daki nehir, göl ve bataklıklarda yaşayan bu timsah türü, erkeklerinde 3,5 - 4,5 metreye ulaşan boyları ve 450 kg ağırlığıyla kendi alanında besin zincirinin en üstündeki canlılardandır. Bir insana saldıracak kadar büyük olan bu timsahlar, genelde balık ve kaplumbağa tercih ederler.

Tuzlu Su Timsahı

Isırık Şiddeti: 3.700 PSI (260 kg / cm2)

Boyları 7 metreye kadar uzayan vahşi tuzlu su timsahları, 1 tona kadar ulaşan kilolarıyla da karşınıza çıkacak en tehlikeli canlılar arasında gösterilebilir. İnanılmaz boyutlarda basınç uygulayabilen ağız yapısı, hızıyla birleştiğinde çok tehlikeli bir avcı olabiliyor.

Büyük Beyaz Köpekbalığı

Isırık Şiddeti: 4.000 PSI (281 kg / cm2)

Denizlerin en korkulan canlılarından biri olan büyük beyaz köpekbalıkları, 4 metreye kadar ulaşan boylarıyla özellikle okyanusa kıyısı olan ülkelerde her sene çok sayıda can alıyor. Devasa dişlere sahip bu canlı, avını gözüne kestirdiğinde o canlının pek fazla şansı kalmıyor.