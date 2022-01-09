Büyükşehirlerde musluklardan akan su pek çok kişi için lezzetli ya da yeterince temiz değil. Bu sular içilmediği için her ay damacana sulara yüzlerce lira ödüyoruz. Bunun yerine evinize bir su arıtma cihazı alarak musluktan akan suyu filtreleyebilir ve çok daha temiz olduğundan emin bir şekilde gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

Yağmur yağar, barajlarda toplanır, belediyelerin arıtma sistemlerinden geçirilir ve sonunda musluğumuzdan bize gelir. Belediyelerin arıtma sistemleri genel bir temizlik sunsa bile yol uzun, bu süreçte su pek çok farklı madde ile tekrar etkileşime girebilir. Bu nedenle kullanıcılar, musluk suyu içmek yerine her ay hazır damacana sulara yüzlerce lira ödüyorlar. Bunun yerine bir su arıtma cihazı kullanılabilir.

Su arıtma cihazı modele göre değişiklik gösterse de temel olarak musluktan akan suyu alıp kendi özel filtre sisteminden geçiren ve böylece çok temiz hale getiren bir cihazdır. Bazen musluğun ucuna takılan küçük bir aparat şeklinde olan bu cihazlar, bazen büyük bir kasa boyutunda olabilir ve çok daha geniş bir arıtma sistemi sunabilir. Musluğunuzdan akan suyu tertemiz hale getirecek su arıtma cihazı modellerini listeledik.

Su arıtma cihazı tavsiyeleri:

Spring Water Vaha 9 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı

Piksel Aqua 12 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

AquaFlo 12 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

Dora 13 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

Mil Su 10 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

BRITA On Tap Filtreleme Sistemi

Jingyi Musluk Filtresi

Gelişmiş filtreleme sistemi: Spring Water Vaha 9 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

NSF / ANSI standardında NSF / ANSI 58 uyumlu olan Spring Water Vaha 9 Aşamalı Su Arıtma Cihazı; 5 Mikron Sediment Filtre, Granül Aktif Karbon Filtre, Blok Karbon Filtre, Ters Ozmoz Membran Filtre 100 GPD, Post Karbon Filtre ve dörtlü özel filtre sistemine sahip. Tüm bu filtrelerden geçen su, tadını ve kalitesini bozacak bütün partiküllerden arındırılmış halde size ulaşıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kolay kullanım: Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı

5 kademeli One-Touch filtreleme sistemine sahip olan Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı, ilk aşamada şebeke suyunda bulunan yosun ve kum gibi küçük partikülleri süzüyor. Hemen ardından devreye giren aktif karbon emme filtresi ise gözle görülmeyen ağır metalleri süzerek tam anlamıyla temiz ve sağlıklı bir suya ulaşmanızı sağlıyor. Tezgah üstü olması nedeniyle kullanımı oldukça kolay. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

8 farklı filtre: Piksel Aqua 12 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

LG Membran teknolojisiyle üretilmiş olan Piksel Aqua 12 Aşamalı Su Arıtma Cihazı, suyunuzu toplam 12 aşamadan oluşan 8 farklı filtreden geçiriyor. 5 mikron sediment filtreden, UDF GAC karbon filtreden, CTO blok karbon filtreden, membran filtresinden, 5’li mineral filtresinden, detoks filtresinden, alkalin filtreden ve son olarak tatlandırıcı post karbon filtreden geçen su çok daha temiz ve lezzetli bir hale geliyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Suyun renk, tat ve koku dengesini düzenliyor: AquaFlo 12 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

6 aylık kullanım ömrüne sahip PPF Inline Sediment filtre ve UDF Inline filtre kullanan AquaFlo 12 Aşamalı Su Arıtma Cihazı; ilk olarak sudaki kir, pas, kum tanelerini temizliyor. Daha sonra ise suyun renk, tat ve koku dengesi düzenlenerek içinde bulunan klor ve benzeri kimyasallar arıtılıyor. Sonuç olarak size çok daha temiz ve lezzetli bir su ulaştırılıyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Suyunuza hindistan cevizi aroması ekliyor: Dora 13 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

PPF Inline Sediment filtre ve UDF Inline filtrede gibi filtrelerin yanı sıra 7’li mineral filtre ve suyunuza hindistan cevizi aroması katacak özel bir filtreye sahip olan Dora 13 Aşamalı Su Arıtma Cihazı, günde 280 litre su arıtma kapasitesine sahip. Suyun temizlik oranına göre yaklaşık 1 yıl kullanılan bu filtreler suyunuzu çok daha temiz ve lezzetli bir hale getiriyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Antibakteriyel tank ile kullanılıyor: Mil Su 10 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

Antibakteriyel, dış etkenlere ve basınç değişimine dayanıklı bir tank içinde kullanılan Mil Su 10 Aşamalı Su Arıtma Cihazı, 6 farklı filtre üzerinden 10 aşamada suyunuzu çok daha temiz ve lezzetli bir hale getiriyor. Suyu kendi pompası ile kullanmanızı sağlayan cihaz, bu özelliği sayesinde çok daha uzun bir kullanım ömrü de sunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Suyunuzu bütün kimyasallardan arıtın: BRITA On Tap Filtreleme Sistemi

Yalnızca musluğunda ucuna takarak hemen kullanmaya başlayabileceğiniz BRITA On Tap Filtreleme Sistemi, çok daha temel bir su arıtma yöntemi sunuyor. Tek filtresi, suyun tadını bozacak klor başta olmak üzere pek çok farklı kimyasalı süzüyor. Filtre, yaklaşık 600 litre su arıtma kapasitesine sahiptir. Dijital ölçüm ekranı üzerinden filtreleme yoğunluğunu takip edebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Temizleyerek tekrar tekrar kullanabileceğiniz seramik filtre: Jingyi Musluk Filtresi

ABS ve seramik malzemeden üretilmiş olan filtresi ile uzun süreli kullanım ömrü sunan Jingyi Musluk Filtresini kullanmak için yalnızca musluğun ucuna takmanız yeterli. Aktif karbon filtresi sayesinde klor başta olmak üzere suyun tadını bozacak tüm kimyasalları başarılı bir şekilde arıtabiliyor. Filtrenin arıtma yoğunluğu azaldığı zaman temizleyerek verimli bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Musluğunuzdan akan suyu çok daha temiz ve lezzetli hale getirecek su arıtma cihazı modellerini listeledik ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.