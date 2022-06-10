Tabletten Hallice Boyutuyla Yeni Bir MacBook'un Yolda Olduğu

Ünlü Apple Analisti Mark Gurman, bu defa da gelecekte karşılaşabileceğimiz MacBook modelleriyle ilgili yeni iddialarda bulundu. Üstelik Gurman, yeni MacBook'un boyutuyla ilgili de çarpıcı çıkarımlarda bulundu.

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz gün Apple WWDC 2022 etkinliğiyle birlikte pek çok yeni teknolojisini bizlere ilk kez tanıtmıştı. Tanıtılan teknolojiler arasında en çok dikkat çekenlerden biri de uzun bir süredir beklenen M2 yonga seti, MacBook Air ve MacBook Pro oldu.

Apple’ın yeni ürünleriyle ilgili ortaya attığı iddialarla sıklıkla gelen analist Mark Gurman ve Ross Young’ın Mac bilgisayarlar ve M2 yonga setlerinin geleceği hakkında ise yeni ve oldukça çarpıcı iddiaları var. Özellikle Mark Gurman'ı birçoğunuz ortaya attığı iddialarıyla hatırlarsınız. Şimdi ise Gurman, iddialarını bir tık daha yukarıya taşıyor.

Şİmdiye kadarki en küçük MacBook Air yolda olabilir!

Mark Gurman ve Ross Young’ın iddiaları genellikle doğru çıktığı için iki analistte görüşleriyle büyük bir ün kazanmış durumda. Haliyle onlardan gelen bilgiler de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gurman ve Young’ın son iddiaları ise henüz duyurulmamış olan M2 Pro ve M2 Max yonga setlerinin yakın bir zamanda Mac’lerde görüleceği yönünde.

Ancak ikilinin iddiaları bununla da sınırlı değil. Gurman, Apple’ın 2023 yılında 14,1 inç boyutunda bir iPad Pro, 15 inç boyutunda yeni bir MacBook Air ve 12 inç boyutunda bir MacBook piyasaya süreceğini aktarıyor. Eğer Gurman’ın iddiaları doğruysa da bu, Apple’ın şimdiye kadarki en küçük MacBook’unu çok yakında görebileceğimiz anlamına geliyor. Daha önce Apple’ın dizüstü bilgisayarların boyutlarını küçültmekle ilgili birkaç girişimi olmuştu. Bunun son örneğini ise geçtiğimiz gün WWDC 2022 etkinliğinde tanıtılan 13.6 inç ekranıyla yeni MacBook Air’de görmüştük.

Her ne kadar dizüstü bilgisayarların boyutlarının küçülmesi taşıma açısından büyük bir kolaylık sağlıyor olsa da bir noktadan sonra fazla küçük bir ekran kullanıcıları rahatsız edebilir. Tabii yine de sonuç olarak bunlar birer iddia ve Gurman’a göre Apple’ın yeni dizüstü bilgisayarını en iyi ihtimalle 2023 yılında görebileceğiz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dizüstü bilgisayarların ekranının neredeyse tablet boyutunda olması bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı?