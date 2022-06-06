Apple, iPhone’ların işletim sistemi iOS 16’yı duyurduğu global lansmanında Türk rock grubu Lalalar’ın “Abla Deme Lazım Olur” şakısını çaldı.

Apple dünyasına gelecek tüm yazılımsal özelliklerin duyurulduğu geleneksel WWDC 2022 etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte iPhone, Mac, Apple Watch ve Apple TV gibi önemli donanımların yeni nesil işletim sistemleri ve yeni özellikler duyuruldu.

Etkinlik sırasında yapılan sunumda özellikle Türkiye’deki Apple hayranları ve rock müzik sevenlerin yüzünü güldürecek tatlı bir an da yaşandı.

Türk rock grubu Lalalar’ın şarkısı 'Abla Deme Lazım Olur' Apple'ın global etkinliğinde (25:14'e kaydırabilirsiniz):

Şarkı Apple'ın Türkiye'de aktif olarak kullanılamayan ödeme servisi Apple Pay'in tanıtımı sonrasında fon müziği olarak kullanıldı. Apple'ın ürün yöneticilerinden Craig Federighi, bu şarkı eşliğinde sunumun kalanına devam etti.

Şarkının tam hali:

Çalan şarkı Türklere ait olunca Twitter'da da gaza gelindi, buyrun dozunuzu alın: