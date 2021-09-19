Tesla uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalıştığını doğruladı. Tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz olan aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağı tartışılıyor.

Elektrikli araç üreticisi dev şirket Tesla muadillerine göre daha uygun fiyatlı bir otomobil üzerinde çalışıyor. 25 bin dolar civarında bir etikete sahip olacağı düşünülen aracın 2023 yılında satışa sunulması beklense de şirket tarafından net bir tarih belirtilmedi.

Şirket bu modelinin ana odak noktası Çin olduğu için, tasarımını da orada yaptırdığını bildirdi. Bu model şirket tarafından geçen yıl bir AR-GE’de bahsi geçen ‘Çin tarzı’ elektrikli otomobil olabilir. Çin’de üretilip tüm dünyaya ihraç edilmesi planlanan aracın uluslararası kullanıcıya uygun bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. Fakat şirket henüz modelin nasıl görüneceğine ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Kolesa’dan Tesla EV(Electric Vehicle) tasarımı

Rus otomobil platformu Kolesa, Tesla EV’in nasıl bir görünüme sahip olabileceğine dair tasarımını yayınladı. Bu yeni model Tesla satış fiyatıyla Opel Corsa E veya Renault Zoe gibi elektrikli araçlarla rekabet edecek. Ancak Tesla EV’in mevcut en küçük pil sayesinde sunduğu menzil performansıyla rakiplerini geride bırakacağı düşünülüyor.

Şirketin CEO’su Elon Musk kısa süre önce pil fiyatlarının düşmesiyle daha uygun bir otomobil üretmeyi düşündüklerini açıklamıştı. Yeni tasarlanan araçta otonom (sürücüsüz araç) teknolojisinden yararlanılabileceğine de değinmişti. Pedallar ve direksiyon simidi kontrolüne gerek olmayan bu araç tasarımı projeyi daha ileri bir tarihe de taşıyabilir. Tesla’nın güncel satışları ve tedarik kısıtlamalarına bakıldığında daha uygun fiyatlı bir araba projesinin şirkete ekstra ciddi bir kazanç sağlamayacağı düşünülüyor. Bu yüzden de uygun fiyatlı Tesla EV projesinin gerçekleşmesi tahmin edilenden daha uzun sürebilir.