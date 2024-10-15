Enpara ve QNB Finansbank kullanıcıları, uygulamaya girmekte ve işlem yapmakta sorunlar yaşadıklarını açıkladı.

Enpara ve QNB Finansbank uygulamalarına girişlerde sorunlar yaşandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan kullanıcılar, iki uygulamanın da çalışmadığından şikâyet etti. Özellikle X ve eksisozluk.com gibi mecralarda Enpara ve QNB Finansbank kullanıcılarının yaşadıkları sorunları paylaştıkları görüldü.

Konuyla ilgili olarak henüz Enpara tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor. Kullanıcılar ise uygulamaya girmek istediklerinde "Üzgünüz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." ifadesi ile karşılaşıyor. Enpara müşterileri ise bir yandan açıklama beklerken bir yandan da işlemlerini gerçekleştirmekte ve bankacılık hizmetlerinde yaşadıkları sorunlardan dolayı tepki gösteriyor. Erişim sorununun nedeni de henüz bilinmiyor.

QNB Finansbank'tan da bir açıklama gelmedi

Benzer bir sorun yaşayan QNB Finansbank müşterileri de erişim problemleri nedeniyle sisteme giriş yapamıyor. Sorunun kaynağı ya da ne zaman giderileceği bilinmezken henüz QNB Finansbank tarafından gelen resmî bir açıklama da söz konusu değil. Bankanın müşterileri ise sosyal medya üzerinden mağduriyetlerini dile getirmeye devam ediyor.

Enpara ve QNB Finansbank kullanıcılarının paylaşımlarına göre bankaların çağrı merkezlerine erişim sorunu yaşanırken, ATM'lerden de para çekilemediği ve kartlarıyla alışveriş yapılamadığı ifade edildi.

Saat 18.21'de yaptığımız denemede mobil uygulamaya girmeyi başarabildik. Bu da sorunun çözülmüş olabileceğini gösteriyor. Enpara ve QNB Finansbank tarafından sorunun nedenine dair bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.