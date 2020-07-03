Epic Games'in Haftaya Sunacağı 3 Ücretsiz Oyun Belli Oldu

Epic Games Store’un her hafta verdiği ücretsiz oyunlar, önümüzdeki hafta tam tamına 3 tane olacak. Epic Games2in ücretsiz yaptığı oyunlar ise Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition ve The Escapists 2 oldu.

Epic Games, özellikle Steam’le yarışabilmek için her hafta yeni ücretsiz oyunlar veriyor. Bu şekilde oyuncuların kütüphanesine GTA 5, ARK: Survival Evolved gibi oyunlar da dahil olmak üzere pek çok oyun ekleyen Epic Games, önümüzdeki hafta da 3 oyun sunacağını duyurdu. 9 Temmuz’da oyuncuların karşısına çıkması beklenen bu 3 oyun, önceki hafta ücretsiz verileceği açıklanan ancak bilinmeyen bir nedenle iptal edilen Conan Exiles hediyesine bir özür niteliği taşıyacak.

Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition ve The Escapists 2 oyunlarını ücretsiz sunacak Epic Games, bu adımıyla kendini oyunculara karşı kendini affettirecek gibi duruyor. İsterseniz şimdi de önümüzdeki hafta ücretsiz verilecek 3 oyuna kısaca bakış atalım.

Killing Floor 2

Killing Floor 2, 2016 yılında yayınlanan çok oyunculu bir FPS oyunu. Tripwire tarafından geliştirilen Killing Floor 2, arkadaşlarınızla birlikte oynamanıza da izin veriyor.

Lifeless Planet

Lifeless Planet, adından da anlaşılabileceği gibi cansız olan gezegenin etrafında dolaşan bir astronotun maceralarını anlatan bilim kurgu macerası olarak karşımıza çıkıyor. 2014 yılında çıkış yapan oyun, Stage 2 Studios tarafından geliştirildi. Oyunun bulmaca mekaniklerine sahip olduğunu da belirtelim.

Escapists 2

Epic Games’in önümüzdeki hafta ücretsiz yapacağı son oyun ise The Escapists 2 oldu. Bir strateji oyunu olan Escapists 2’de, pek çok farklı hapishaneden kaçmaya çalışacaksınız. Tek oyunculu olduğu gibi arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz The Escapists 2, Prison Break’in oyun versiyonu olarak gösterilebilir.

Epic Games’in 9 Temmuz’da sunacağı ücretsiz oyunlar bu şekilde. Conan Exiles’da olduğu gibi beklenmedik bir durumla karşılaşacak mıyız, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.