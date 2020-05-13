GTA 4'ü GTA 5'in Oyun Motoruyla Çalıştıran Mod (Video)

Profesyonel bir GTA mod tasarımcısının elinden çıkan yeni GTA 4 modu, GTA 5 motorunu GTA 4'e entegre ediyor. Yapılan çalışma, GTA 4 için oluşturulan farklı modları da içerirken ışın izleme teknolojisiyle de benzersiz bir grafik deneyimi ortaya koyuyor.

Rockstar Games, uzunca bir süredir sadece GTA 5 Online ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, oyuna kimi zaman yeni görevler ve etkinlikler getirirken kimi zaman da oyunla ilgili ufak tefek yenilikler getiriyor.

Bununla birlikte GTA oyunları üzerinde çalışma yapanlar sadece Rockstar Games'in mühendisleri değil. GTA hayranı olan ve yazılımcılıktan az çok anlayan kişiler de GTA oyunları için özel modlar geliştiriyorlar.

Geliştirilen yeni bir mod GTA 4 haritasını GTA 5'in oyun motoruna entegre ediyor

GTA oyunlarına bugüne dek binlerce mod geliştirildi. Bu modlar kimi zaman oyunların grafiklerinde çeşitli değişiklikler yaparken kimi zaman da oyunlara bambaşka bir atmosfer kazandırdı. Profesyonel bir mod geliştiricisi tarafından hazırlanan yeni bir mod ise GTA 4'ü GTA 5 motoruyla çalıştırıyor. Mod, oyunun çehresini öylesine değiştiriyor ki bu modu yükledikten sonra GTA 4'ü tekrardan oynamak isteyebilirsiniz.

GTA 4 için hazırlanan mod, oyunu sadece GTA 5 motoruyla çalıştırmakla kalmıyor. Modun tasarımcısı, GTA 4 için bugüne dek oluşturulmuş olan en iyi modları bir araya getirip birleştirmiş. Bu nedenle mod, her ne kadar çeşitli sorunlara sahip olsa da özellikle de grafik kalitesi ile GTA hayranlarından tam not almayı başarıyor.

GTA 4 için oluşturulan mod, günümüz teknolojilerini 2008 yılında piyasaya sürülmüş olan bir oyuna entegre ediyor. Örneğin son dönemlerin etkileyici grafik teknolojilerinden bir tanesi olan ışın izleme, bu mod sayesine GTA 4 oyuncularına benzersiz bir deneyim vadediyor.

Yeni GTA 4 modunun videosu