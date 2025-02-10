Epic Games Store'da yılın en çok beklenen indirim dönemlerinden kış indirimleri başladı ve birçok oyunda %95'e varan indirimler var.
İndirimlerde özellikle de mevcut döviz kurları baz alındığında uygun fiyatlı oyunlara ulaşmak oldukça zorlaştı ancak Epic Games Store'un hâlâ TL ile satış yapıyor oluşu ile birçok oyun indirimlerde cüzi miktarlara düşüyor.
Biz de bu içeriğimizde indirimlerin genelinde dikkat çeken oyunlardan ziyade bir kahve fiyatı da diyebileceğimiz 120 TL ve altındaki oyunları sizler için listeledik.
Epic Games Store 120 TL ve altındaki oyunlar
|Oyun
|Eski Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Cafe Owner Simulator
|145 TL
|43,50 TL (-%70)
|Dishonored 2
|259 TL
|51,80 TL (-%80)
|Gotham Knights
|499 TL
|99,80 TL (-%80)
|Sifu
|289 TL
|115,80 TL (-%60)
|Mirror's Edge Catalyst
|719,99 TL
|107,99 TL (-%85)
|The Callisto Protocol
|499 TL
|99,80 TL (-%80)
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|74,99 TL (-%95)
|Need for Speed Most Wanted
|719,99 TL
|107,99 TL (-%85)
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|349 TL
|87,25 TL (-%75)
|Fallout 3: Game of the Year Edition
|199 TL
|65,87 TL (-%67)
|Gas Station Simulator
|149 TL
|104,30 TL (-%30)
|Marvel's Midnight Suns
|699 TL
|104,85 TL (-%85)
|DEATHLOOP
|539 TL
|107,80 TL (-%80)
|The Evil Within
|349 TL
|87,25 TL (-%75)
|Prince of Persia: The Forgotten Sands
|249 TL
|49,80 TL (-%80)
|Prince of Persia: Sands of Time
|249 TL
|49,80 TL (-%80)
|Prince of Persia: Warrior Within
|249 TL
|49,80 TL (-%80)
|The Expanse: A Telltale Series
|189 TL
|94,50 TL (-%50)
|Fallout: New Vegas
|99 TL
|49,50 TL (-%50)
|Sherlock Holmes Chapter One
|199 TL
|29,85 TL (-%85)
|Sherlock Holmes The Awakened
|529 TL
|105,80 TL (-%80)
Kış indirimlerinde dikkat çeken tüm oyunlar: