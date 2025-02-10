Epic Games Store'un bugün başlayan kış indirimlerinde kahve fiyatına alabileceğiniz oyunları sizler için derledik.

Epic Games Store'da yılın en çok beklenen indirim dönemlerinden kış indirimleri başladı ve birçok oyunda %95'e varan indirimler var.

İndirimlerde özellikle de mevcut döviz kurları baz alındığında uygun fiyatlı oyunlara ulaşmak oldukça zorlaştı ancak Epic Games Store'un hâlâ TL ile satış yapıyor oluşu ile birçok oyun indirimlerde cüzi miktarlara düşüyor.

Biz de bu içeriğimizde indirimlerin genelinde dikkat çeken oyunlardan ziyade bir kahve fiyatı da diyebileceğimiz 120 TL ve altındaki oyunları sizler için listeledik.

Epic Games Store 120 TL ve altındaki oyunlar

Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat Cafe Owner Simulator 145 TL 43,50 TL (-%70) Dishonored 2 259 TL 51,80 TL (-%80) Gotham Knights 499 TL 99,80 TL (-%80) Sifu 289 TL 115,80 TL (-%60) Mirror's Edge Catalyst 719,99 TL 107,99 TL (-%85) The Callisto Protocol 499 TL 99,80 TL (-%80) Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 74,99 TL (-%95) Need for Speed Most Wanted 719,99 TL 107,99 TL (-%85) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 349 TL 87,25 TL (-%75) Fallout 3: Game of the Year Edition 199 TL 65,87 TL (-%67) Gas Station Simulator 149 TL 104,30 TL (-%30) Marvel's Midnight Suns 699 TL 104,85 TL (-%85) DEATHLOOP 539 TL 107,80 TL (-%80) The Evil Within 349 TL 87,25 TL (-%75) Prince of Persia: The Forgotten Sands 249 TL 49,80 TL (-%80) Prince of Persia: Sands of Time 249 TL 49,80 TL (-%80) Prince of Persia: Warrior Within 249 TL 49,80 TL (-%80) The Expanse: A Telltale Series 189 TL 94,50 TL (-%50) Fallout: New Vegas 99 TL 49,50 TL (-%50) Sherlock Holmes Chapter One 199 TL 29,85 TL (-%85) Sherlock Holmes The Awakened 529 TL 105,80 TL (-%80)

Kış indirimlerinde dikkat çeken tüm oyunlar: