Epic Games Ücretsiz GTA V ile 7 Milyon Kullanıcı Kazandı

Verdiği ücretsiz oyunlar ile yeni kullanıcılar kazanarak Steam karşısında şansını artırmak için çabalayan Epic Games'in ücretsiz GTA V vererek ne kadar kullanıcı kazandığı ortaya çıktı.

Epic Games'in yaklaşık bir yıldır Apple ile devam eden 'kavgası' ve şirketler arasında devam eden dava, önemli bilgilerin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Epic Games, uzun zamandır pek çok oyunu ücretsiz olarak sunuyor ve bu taktik ile yeni kullanıcılar kazanmayı ve Steam karşısındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu plan dahilinde Epic Games'in ücretsiz olarak dağıttığı oyunlardan biri de GTA V olmuştu. Epic Games - Apple davasında yer alan son belgelerden birinde ise Epic Games'in bu hamle ile ne kadar büyük bir başarı yakaladığı ortaya çıktı.

Ücretsiz GTA V Epic Games'e 7 milyon yeni kullanıcı kazandırmış:

Geçtiğimiz sene Epic Games GTA V'i ücretsiz olarak verdiğinde yaşanan yoğunluk sebebiyle sunucular çökmüş, olay büyük ses getirmişti. Ancak Epic Games'in bundan kazancının ne olduğuna dair kesin bir bilgi yoktu. Mahkeme belgelerinde, Epic Games'in bu hamle ile 7 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığı ortaya çıktı.

Epic Games'in GTA V ile yakaladığı başarıya en yakın olan diğer oyunlar ise 2,5 milyon yeni kullanıcı ile Civilization 6 ve 1 milyon yeni kullanıcı ile Subnautica oldu. Ancak tüm bu büyük başarılara rağmen Epic Games'in Steam'e yetişmek için hâlâ çok yolu var.

Epic Games güncel aylık aktif kullanıcı sayısını 58 milyon olarak açıkladı. Steam'de ise bu sayı 120 milyon. Başlangıçtaki büyümesinin ardından bir süredir bir yavaşlama dönemine giren Epic'in Steam karşısında şansını artırmak için bir süre daha ücretsiz oyun vermesi gerekecek gibi görünüyor.