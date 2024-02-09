Epic Games, Yeni Ay Yılı İndirimleri'ni bugün başlattı. 12 Şubat'a kadar devam edecek kampanyada büyük oyunlarda kaçırılmaması gereken fiyatlar var.

Steam’in TL desteğine son vermesinin ardından oyuncuların daha çok tercih ettiği bir platform hâline gelen Epic Games, bugün yepyeni bir kampanya başlattı. Ay takvimi yeni yılına özel başlatılan kampanyada birçok popüler oyunda büyük indirimler yapıldı.

Epic Games Yeni Ay Yılı İndirimi, 12 Şubat saat 19.00’a kadar devam edecek kısa süreli bir kampanya olacak. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Etkinlik boyunca Epic Ödülleri de %10'a yükseltildi

Epic, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri'ni de %10'a yükseltti. Bu da oyunların indirimli fiyatlarına ek olarak %10 para iadesi alabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin EA Sports FC 24, %70 indirimle 1.199 TL'den 359,99 TL'ye düşmüş. %10 Epic Ödülü ile bu fiyat 324 TL'ye düşüyor.

Epic Games Yeni Ay Yılı İndirim kampanyasında fiyatı düşen bazı popüler oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 24 1.1999,99 TL 359,99 TL (%70) + %10 iade Alan Wake 2 912 TL 729,60 TL (%20) + %10 iade Assassin's Creed Mirage 849 TL 594,30 TL (%30) + %10 iade Hogwarts Legacy 1.099 TL 659,40 TL (%40) + %10 iade Star Wars Jedi: Survivor 1.199,99 TL 599,99 TL (%50) + %10 iade The Crew Motorfest 1.199,99 TL 599,99 TL (%50) + %10 iade God of War 899 TL 449,50 TL (%50) + %10 iade Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 659,40 TL (%40) + %10 iade Red Dead Redemption 2 1.150 TL 379,50 TL (%67) + %10 iade The Last of Us Part I 1.099 TL 736,33 TL (%33) + %10 iade F1 2023 1.199 TL 299,99 TL (%75) + %10 iade GTA V: Premium Edition 551,25 TL 275,62 TL (%50) + %10 iade Cyberpunk 2077 799 TL 399,50 TL (%50) + %10 iade Far Cry 6 699 TL 174,75 TL (%75) + %10 iade Lords of Fallen 799 TL 479,40 TL (%40) + %10 iade Remnant II 685 TL 411 TL (%40) + %10 iade Dead Island 2 429 TL 257,40 TL (%40) + %10 iade Dead Space 999,99 TL 399,99 TL (%60) + %10 iade

Epic Games'in kampanyasındaki tüm oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yukarıdaki indirimli fiyatlara %10'luk para iadesini eklemediğimizi belirtelim.