Steam’in TL desteğine son vermesinin ardından oyuncuların daha çok tercih ettiği bir platform hâline gelen Epic Games, bugün yepyeni bir kampanya başlattı. Ay takvimi yeni yılına özel başlatılan kampanyada birçok popüler oyunda büyük indirimler yapıldı.
Epic Games Yeni Ay Yılı İndirimi, 12 Şubat saat 19.00’a kadar devam edecek kısa süreli bir kampanya olacak. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
Etkinlik boyunca Epic Ödülleri de %10'a yükseltildi
Epic, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri'ni de %10'a yükseltti. Bu da oyunların indirimli fiyatlarına ek olarak %10 para iadesi alabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin EA Sports FC 24, %70 indirimle 1.199 TL'den 359,99 TL'ye düşmüş. %10 Epic Ödülü ile bu fiyat 324 TL'ye düşüyor.
Epic Games Yeni Ay Yılı İndirim kampanyasında fiyatı düşen bazı popüler oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 24
|1.1999,99 TL
|359,99 TL (%70) + %10 iade
|Alan Wake 2
|912 TL
|729,60 TL (%20) + %10 iade
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|594,30 TL (%30) + %10 iade
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|659,40 TL (%40) + %10 iade
|Star Wars Jedi: Survivor
|1.199,99 TL
|599,99 TL (%50) + %10 iade
|The Crew Motorfest
|1.199,99 TL
|599,99 TL (%50) + %10 iade
|God of War
|899 TL
|449,50 TL (%50) + %10 iade
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|659,40 TL (%40) + %10 iade
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|379,50 TL (%67) + %10 iade
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|736,33 TL (%33) + %10 iade
|F1 2023
|1.199 TL
|299,99 TL (%75) + %10 iade
|GTA V: Premium Edition
|551,25 TL
|275,62 TL (%50) + %10 iade
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|399,50 TL (%50) + %10 iade
|Far Cry 6
|699 TL
|174,75 TL (%75) + %10 iade
|Lords of Fallen
|799 TL
|479,40 TL (%40) + %10 iade
|Remnant II
|685 TL
|411 TL (%40) + %10 iade
|Dead Island 2
|429 TL
|257,40 TL (%40) + %10 iade
|Dead Space
|999,99 TL
|399,99 TL (%60) + %10 iade
Epic Games'in kampanyasındaki tüm oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yukarıdaki indirimli fiyatlara %10'luk para iadesini eklemediğimizi belirtelim.