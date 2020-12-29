Epic Games'in İşlemci Isısını Artırma Sorunu Düzeltilecek

Epic Games'in başlatıcısının işlemcilerde yarattığı sorunla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bir Epic Games yöneticisi, sorunun farkında olduklarını ve geliştirici ekibin sorunu düzeltmek için çalıştığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta size aktardığımız bir haberimizde, Epic Games'in başlatıcısının CPU'da ısınmaya sebep olduğundan bahsetmiştik. Hatta bu durum, herhangi bir işlemin ya da oyun güncellemesinin yapılmadığı durumlarda da aynıydı.

Ayrıca ortaya çıkan bir diğer bilgi, başlatıcının tamamen boşta olduğu ve herhangi bir işlem yapmadığı durumlarda dâhil olmak üzere birden çok sunucuya trafik yönlendirdiği yönündeydi. Epic Games başlatıcısında yaşanan bu sorunla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İşlemci ısınma sorunu düzeltilecek

Epic Games'in geliştirme ekibinde çalışan bir mühendis, sorunun farkında olduklarını ve kısa sürede düzeltilmesi için üstünde çalışıldığını belirtti. Çok şu an için konuyla ilgili çok detaylı bir açıklama bulunmasa da yaşanan bu sorunun başlatıcıdaki bir hatadan kaynaklandığı belirtildi.

Epic Games'in başlatıcısındaki bu sorun, Reddit'teki AMD subreddit'inde ortaya çıkmıştı. Ryzen işlemci sahibi birçok kullanıcı, Epic Games tamamen boşta olsa dahi işlemcilerinin sıcaklığının arttığını söylemişti. Ayrıca Intel işlemcilerde de benzer bir sorun görülmüştü.

Epic Games Yayın Strateji Direktörü Sergey Galyonkin, geliştirme ekibinin sorunu tespit ettiğini ve çözüm üstünde çalışıldığını söyledi. Galyonkin, kullanıcılardan gelen sorun giderildiğinde duyuru yapılacak mı yönündeki sorulara ise yama notunda sorunun düzeltildiğinin belirtileceğini dile getirdi.

Ayrıca yayınlanacak olan güncellemede, farklı noktalardaki sunuculara gönderilen veri trafiğiyle ilgili bir düzeltme yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Bildiğiniz gibi Epic Games'in muadilleri Steam ve GOG'a göre çok daha fazla veri trafiği gönderdiği de tespit edilmişti.