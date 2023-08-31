Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin başrolü Erdal Beşikçioğlu, Netflix'e 160 bin TL'lik tazminat davası açtı. Beşikçioğlu'nun avukatları, Netflix'in diziyi izinsiz yayınladığını söylüyorlar.

Türkiye'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü olarak hafızalarımıza kazınan Erdal Beşikçioğlu, bu dizi nedeniyle Netflix'e dava açtı. Beşikçioğlu, Netflix'ten 160 bin TL tazminat talep ediyor.

Geçmişte televizyon kanallarında yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, bir süre önce Netflix'e eklendi. Kullanıcılar, bu efsaneleşmiş diziye Netflix üzerinden erişebildiler. İşte Beşikçioğlu, bunun izinsiz bir şekilde yapıldığını iddia ediyor. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Erdal Beşikçioğlu, sadece televizyon kanalı için yayın izni vermiş

Konuyla ilgili açıklamalar, Erdal Beşikçioğlu'nu temsil eden avukatlar Ergin Akçay ile Levent Polat tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalarda, “Erdal Beşikçioğlu, dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilin, maddi ve manevi zararı giderilmelidir.” şeklinde konuşuldu. Beşikçioğlu'nun sosyal medya hesaplarına baktığımızda, konuyla ilgili herhangi bir açıklama göremiyoruz.

Netflix, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisini hizmet verdiği neredeyse bütün ülkelerde yayınladı. Bu bağlamda; 200 civarı ülkede gösterilen dizi, bundan yıllar önce platformdan kaldırıldı. Beşikçioğlu'nun neden şimdi harekete geçtiği, Netflix'in bununla ilgili neler yapacağı bilinmiyor.