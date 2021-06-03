Karadeniz'de Yeni Bir Doğalgaz Keşfi Duyurusu Bekleniyor

ABD basınına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği yeni müjdenin Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz yatakları ile ilgili olacak. Resmi açıklamanın yakında yapılmasının beklendiği de belirtildi.

ABD merkezli Bloomberg'ün kimliğini açıklamadığı kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda verilecek olan müjde yeni doğalgaz yatakları ile ilgili olacak. Gazetenin haberine göre Kuzey Sakarya Sahası'nda araştırma yapan Amasra-1 arama kuyusundan gelen veriler, bölgede önemli miktarda gaz bulunduğuna işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl, Türk sondaj gemileri Karadeniz'de bazı doğalgaz rezervleri keşfetmişti. Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulunmuş ve bu kaynaklarda üretimin de 2023 yılına kadar başlayabileceği belirtilmişti.

TPAO çıkaracak, dış finansman kullanılmayacak

Sakarya sahasında keşfedildiği öne sürülen doğalgaz miktarına ilişkin bağımsız bir denetim yapılmadığı belirtilirken Türkiye'nin keşfedilen doğalgazı devletin petrol şirketi olan TPAO aracılığıyla çıkaracağını belirtti. Ayrıca bu süreçte herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağı da söylendi.

Amasra-1 kuyusunda keşfedilen doğalgaz hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan herhangi bir yorum yapılmadı. Yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında "Cuma günü Karadeniz kıyılarından iyi haberler vereceğiz" sözleri hatırlatıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın "döviz cinsinden ödenmesi gereken enerji ithalatı faturası da dahil olmak üzere, Türkiye'nin uzun süredir süregelen ekonomik zaafiyetlerinden bazılarına bir çözüm olarak sunduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Türkiye'den derin denizlerde en büyük keşif

Farih sondaj gemisinin geçtiğimiz yıl Zonguldak Filyos açıklarında, Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirdiği gaz keşfinin yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşif olduğu belirtildi. Anadolu Ajansı'na göre Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünü 80 milyar doların üzerinde hesapladı.

Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1'de sondaj çalışmaları yapan Fatih sondaj gemisi yeni bir keşif yaptı. TPAO, 28 Mayıs'ra sondaj gemisinin yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te çalışmalara başladığını açıkladı.