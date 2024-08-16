Eski çağların resimlerine baktığınızda, dizlerine kadar çıkan beyaz yün veya ipek çoraplar, uzun bir ceket ve peruk gibi tuhaf moda unsurlarını fark etmişsinizdir. Peki, neden bu büyük ve pudralı peruklar o zamanların vazgeçilmeziydi?

Tarihte büyük pudralı perukların neden bu kadar popüler olduğunu hiç düşündünüz mü? Belki de sadece moda olduğunu, aristokratların şatafatlı bir gösteriş aracı olarak kullandığını sanıyorsunuz.

Ancak işin aslı çok daha derin ve karmaşık! Koca koca peruklar sadece görünüşte değil, sosyal statüden hijyene, politikadan sağlık kaygılarına kadar pek çok anlam taşıyordu.

1624 yılında Fransa Kralı XIII. Louis, kel kalma krizine girdi.

O dönemde bir kralın saçı, gücünün ve asaletinin sembolüydü. Louis, insanların ne diyeceğini öğrenmek istemedi ve bunun yerine oldukça dolgun bir peruk takmaya başladı. Bu karar, 150 yıl sürecek bir moda çılgınlığını başlattı.

Louis'ten çok önce insanlar, çeşitli nedenlerle peruk kullanıyordu. Eski Mısır'da, saygın berberler perukları karmaşık stillerle süslüyorlardı. Antik Roma'da, kadınların perukları oldukça süslü hâle gelmişti.

Orta Çağ'da Katolik Kilisesi, peruk takmayı alçakgönüllülük ve sadelik vurgusu yaparak teşvik etmedi. Ancak 1500'lerde kurallar gevşeyince peruklar kabul gören aksesuarlar hâline geldi.

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth'in, saçını tamamlamak ve incelip griye dönmesini gizlemek için kullandığı 80'den fazla kırmızı peruğu vardı.

XIII. Louis'in ardından, oğlu XIV. Louis döneminde peruklar daha da popüler hâle geldi.

Fransa, lüks endüstrisine büyük yatırım yaptı ve Paris, modanın merkezi hâline geldi. Peruklar, günümüzün trend saç stilleri gibi o dönemin vazgeçilmez bir parçası oldu.

Peruk yapımcıları, insan saçı, yün veya at kılı gibi malzemeler kullanarak peruklarını üretiyorlardı. Perukları temizlemek ve kokuları gidermek için parfümlü pudralar kullanılıyor, bu işlem için özel odalar ayrılıyordu.

1700'lerin ortalarında, erkeklerin perukları daha basit hâle gelirken kadınların perukları yükselip daha süslü hâle geldi. Ancak 1700'lerin sonlarına doğru, aristokratik şatafat karşıtı bir popüler tepki başladı. Fransa'da ekmek kıtlığı yaşanırken unla pudralanan peruklar, sorun olarak görülüyordu.

1789'da Fransız Devrimi patlak verdi ve 1795'te İngiltere Parlamentosu'nun getirdiği pudra vergisiyle birçok kişi büyük peruklarını terk etti.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: