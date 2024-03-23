Uçaklar, seyahat etmenin en hızlı ve konforlu yollarından biridir. Onlar sayesinde ailecek, en uzak mesafeye bile oldukça kısa bir zaman içinde ulaşabiliriz. Ancak bundan yaklaşık 70 yıl önce bu fırsatın, yalnızca erkeklere özel olduğunu söylesek?

Evet evet yanlış duymadınız! Şimdilerde böyle bir durum kulağa oldukça tuhaf gelse de yıllar önce bazı hava yolu şirketleri, uçuşlarını yalnızca erkeklere özel yapıyordu. Üstelik bu yolculuk, yolcuların kendilerini özel hissetmeleri için birçok ayrıcalığa sahipti.

Peki, erkeklere özel olarak yapılan bu uçuşlar, onlara hangi avantajlar sunuyordu?

Chicago Executive, United Airlines isimli hava yolu şirketi tarafından 1953 yılında başlatılan bir uçuştu.

Bu uçuş, New York ile Chicago arasında haftanın 6 günü günde 1 kez olmak üzere, saat 17.00’de gerçekleşen 3 saat 15 dakikalık bir deneyimdi. Uçuşlar ilk olarak LaGuardia ve Midway havalimanları arasında, Douglas DC-6B uçaklarıyla yapıldı.

1961’de ise bu özel yolculuklar, Sud Aviation Caravelles isimli Fransız yapımı bir jet uçakla gerçekleştirilmeye başlandı. Bu uçuşların ilgi çekici özelliği ise yalnızca erkeklere özel olmasaydı.

Bu erkeksi uçuşlar, iş adamlarına yönelik birden fazla ayrıcalık sunuyordu.

Bu ayrıcalıkların en dikkati çekeni, yiyecek ve içecek servisi yapan 2 kadın hostes dışında uçakta, herhangi bir kadın ya da çocuğun bulunmasının yasak oluşuydu. Erkeklerin uçakta puro veya pipo içebilmesi mümkündü ve bunun yanında alkol almak da serbestti.

Oldukça kıymet verilen yolcuların yemekleri ise leziz bir biftekti. Ayrıca iş adamları, uçuş sırasında ücretsiz terlikleriyle konforun tadını çıkarıyor ve The Wall Street Journal ile yapılan ortaklık sayesinde, hisse senedi fiyatlarının yer aldığı kişisel bir çalışma alanında da vakit geçirip borsayı takip edebiliyorlardı.

Üstelik iş adamlarından biri eğer çalışma arkadaşlarından birine iş ile ilgili bir bilgiyi vermeyi unutursa United Airlines uçak içi telefonları ile özel bir son dakika mesajının iletilmesine olanak sağlıyordu.

Erkeklere özel yapılan uçuşlar, yalnızca Chicago Executive’e özel değildi.

1960 yılında çok fazla rağbet görmeyen Mohawk Hava Yolları, erkeklere özel hazırladığı Viktorya dönemi temasıyla Gashlight Service’i başlattı. Bu uçak; kırmızı kadife perdeler, lambalar, altın püsküller ve özel vintage taş baskılarla süslenmişti.

Mohawk Hava Yolları’nın bu dizayndaki tek amacı, erkekleri daha özel hissettirmekti. Kadınların ve çocukların bu uçuşlardan uzak tutulmasının arkasındaki sebep ise puro, pipo ve alkolün onlara uygun alışkanlıklar olmadığı düşüncesiydi.

Zaman içinde bu uçuşlar öylesine popüler oldu ki Mohawk Hava Yolları uçuş sayısını arttırmak adına, arka tarafı erkeklerden ön tarafı kadın ve çocuklardan oluşan bir aile bölümü ile hizmet vermeye başladı. Böylece çocuklar ve anneler de bu ilgi çekici Viktorya Dönemi'ne tanık olabilmişti.

Uçuşlar başladıktan sadece 2 yıl sonra bu uçakta seyahat eden kişi sayısı, 23.000’e ulaşmıştı.

Seyahatin yanı sıra 31.000 kutudan fazla bira ve 17.000’den fazla puro ve pipo, ücretsiz dağıtılarak erkeklerin keyifli dakikalar geçirilmesi hedeflenmişti.

Ulusal Kadın Örgütü üyeleri

“Madem her şey bu kadar iyi hoş, şimdilerde bu hizmet neden yok?” derseniz, 1970’e kadar süren bu uçuşlar, Ulusal Kadın Örgütü’nün protestosu sonucunda tarihe karıştı.

Şimdilerde bir erkek eğer bir kadın veya çocuk görmeden uçuş yapmak istiyorsa buna getirebileceği tek çözüm gözlerini kapatarak yolculuğuna devam etmek.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: