Eski arabaların arka kısmında yer alan uzun antenleri hatırlıyor musunuz? Yeni model araçların hiçbirinde neden bu antenleri göremiyoruz?

Arabaların radyosu için gerekli olan bu anten, eğer yeterince uzamazsa iyi bir frekans alınmıyordu. Bu yüzden yollarda antenli dolaşan arabalar görüyorduk.

Sonra birden bu antenler ortadan kayboldu ya da biz öyle sanıyoruz.

Arabalarda anten ne işe yarıyordu?

Öncelikle bu antenlerin hangi amaca hizmet ettiğinden söz edelim. Bu antenler, eski model araçların arka paneline, bagaj kapağının yanına yerleştirilirdi. Daha sonra bu yerleştirme, araçların tavan kısmında yer almaya başladı. Radyo frekansları için orada bulunan antenler, modeller de geliştikçe ortadan kayboldu.

Bugün, yeni model araçların radyo frekanslarında hiçbir sorun yaşadığını görmüyoruz. Önceden arabada radyo açmak bile bir dertti, anten zarar gördüyse mümkün değil bir şeyler dinleyemiyorduk.

Şimdi ise o anten yerine köpekbalığı yüzgeci geldi.

Evet, doğru duydunuz. Belki birçoğunuzun dikkatini arabaların üst kısmında bulunan bu ‘yüzgeç’ dikkatinizi çekmiştir. Bu tasarım, daha minimal ve estetik bir görüntü kazandırdığı için radyo antenlerinin yerine geldi.

Ancak her üretici bu şekilde bir radyo anteni üretmiyor. Bazı araç modellerinin arka camında çizgiler olduğunu görmüşsünüzdür, işte bu çizgiler aslında arka ve ön cama entegre edilmiş radyo antenleri.

Köpekbalığı yüzgeci tipindeki antenin de kendi içinde sınırlamaları var.

İçindeki alan dar olduğu için çok sayıda anteni içinde barındırması mümkün değil. Diğer modellerdeki gibi arka cama entegre etmenin de sınırlamaları olduğu için üreticiler daha geliştirilmiş fikirler üzerinde çalışıyor.

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