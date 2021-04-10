Eski Google Çalışanlarından Yeni Arama Motoru: Neeva

Eski Google üst düzey yöneticileri, Google'a kafa tutacak yeni bir girişim üzerinde çalışıyor. Şu anda beta aşamasında olan Neeva adlı arama motoru piyasada büyük etki yaratabilir.

Arama motoru denildiği zaman hemen herkesin aklına gelen dört renkli yuvarlak logonun miadı yakın gelecekte dolabilir. Farklı rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içinde bulunan Google'a yeni bir rakip daha geliyor.

Internet Explorer ve Bing gibi arama motorlarını uzun zaman önce mağlup eden ve çok uzun zamandır pazarın tek hakimi olan Google, beklenmedik bir rakibe karşı mücadele etmek durumunda kalabilir. Yeni arama motoru Neeva, eski Google üst düzey yöneticilerinin ortaya çıkardığı bir girişim.

Google'ın eski yöneticileri iş başında

Neeva kadrosunda yer alan isimlerden Sridhar Ramaswamy, daha önce Google Ads'den sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti. Bir diğer Google kökenli isim olan Vivek Raghunathan ise YouTube'da para kazanma politikalarını belirleyen isim olarak gösteriliyordu.

Bir başka sosyal medya devi olan LinkedIn'in kurucu ortaklarından Reid Hoffman da yeni arama motorunun yatırımcıları arasında yer alıyor. Öte yandan Neeva'nın güvendiği tek şey kurucularının ve destekçilerinin kartviziti değil.

Şu anda beta aşamasında testleri devam eden arama motorunun diğer arama motorlarından bir farkı olacak. Bu arama motoru daha kişiselleştirilebilir ve reklamsız olacak. Ayrıca kullanıcı gizliliğine büyük özen gösterecek. Bakalım Neeva söz verdiği yenilikleri gerçekleştirebilecek mi?