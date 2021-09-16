Profesyonel bir şekilde espor ile uğraşmak her oyun severin hayalindeki mesleklerden biri. Başarması oldukça zor olan bu uğraşı meslek haline getirme olasılığını yazımızda hesaplayabilirsiniz.

Oyun oynayan herkes bir kez de olsa profesyonel oyuncu olma fikrini aklından geçirmiştir. Dışarıdan bakınca oldukça kolay bir meslekmiş gibi görünen ve icra edenlere çok büyük paralar kazandıran espor, göründüğü kadar da kolay değil. Büyük bir rekabet ortamı olan oyunların çok daha büyük profesyonel takımları ve sözleşmeleri bulunuyor. Bu da espordaki rekabeti daha da çok artırıyor. Espor büyüdükçe de sponsorluk alma şansı artıyor, bu da gelirleri yükseltiyor.

Herhangi bir oyuncunun profesyonel bir esporcu olma olasılığı %0.01’in bile altında. Bunun sebebi espor ligi olan rekabetçi oyunların aşırı fazla oyuncusu olması. Hem rekabetin yüksek olduğu hem de sadece profesyonellerin oynadığı liglere girmek hayli zor. Ancak kendinize ve oyununuza güveniyorsanız, bu yolda sizi durduran hiçbir şey olmamalı.

Gelin profesyonel esporcu olmanın ihtimallerinin neden bu kadar düşük olduğuna birlikte göz atalım.

Hesaplamanın esası

Burada bahsettiğimiz profesyonel esporculuğu, kişinin geçineceği kadar değil rahat yaşayabileceği bir para kazanması olarak açıklayacağız. Yani oyun oynayarak hayatınızı idame ettirebilecek bir esporcu olmanız üzerine konuşacağız. Sonuç olarak esporcular yılda 6 haneli rakamlardan çok daha fazlasını kazanabiliyor. Bu gelirin çoğu ise para ödüllerinden, bireysel reklam sözleşmelerinden ya da canlı yayınlardan geliyor.

Counter-Strike: Global Offensive, PUBG: Battlegrounds, FIFA, League of Legends gibi çoğu espor oyunu için ise en yüksek liglere konsantre olmanız gerekiyor.

Esporcu olma olasılığınızı hesaplamamız için iki değişken bulunuyor. Bunlardan biri oyunun tüm oyuncularının sayısı. Oyuncu sayısı oyunun pazarı için önemli bir ölçü ve sponsorları belirleyen bir unsur. Bu nedenle birçok kişi tarafından satın alınan ya da oynanan bir oyunun doğal olarak çok daha fazla seyircisi vardır. Böylece oyunun oluşturduğu reklam etkisi, sıradan bir oyundan çok daha fazla olur. Dolayısıyla bu değişken, oyunda profesyonel bir oyuncu için koşulları belirler ve espor sahnesinde kaç olası profesyonel slot olduğunu da gösterir.

Esporcu olma ihtimalinizi hesaplarken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da, profesyonelleşmek istediğiniz oyundaki profesyonel oyuncuların sayısı. Rekabetçi oyuncuların toplamı, hedefinize ulaşmanın ne kadar zor olabileceğini size gösterir. Büyük bir rekabet ortamı çok daha fazla rekabet anlamına gelir. Böyle bir durumda da kalabalığın arasından sıyrılmak daha zor olacaktır. Ustalıkla hareket eder ve yüksek performanslar gösterirseniz, daha küçük sözleşmelerle zaten temas halinde olacağınız yarı profesyonel alana çok daha hızlı geçebilirsiniz.

Her iki değişken benzer olabilmesine karşı tamamen farklı da olabilirler. Örneğin FIFA’nın dünya çapında milyonlarca oyuncusu var ancak rekabet ortamı buna kıyasla nispeten küçük. Ancak Counter-Strike: Global Offensive’in dünya çapında milyonlarca oyuncusu olmasına rağmen rekabet ortamı da devasa.

Elbette ki bu hesaplamayı yapmak için iyi oyun oynamaktan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Gelin bu unsurlara birlikte göz atalım.

Ülkeler ve Kültürler

Asya, artık oyun alanında bir öncü olarak sayılıyor. Televizyonun en çok kullanıldığı saatler olan prime time’da, televizyonlarda strateji oyunları, spor oyunları ve birinci şahıs oyunları yayınlanıyor. Oyunlar sosyal düzeyde kabul edildiğinde, profesyonel oyuncuların statü kazanma potansiyeli de hayli artıyor. Ancak bu aynı zamanda rekabet ortamının da gelişmesine neden oluyor.

Ancak ülkemizde bu durum ne yazık ki böyle değil. Esporu spor olarak görmeyen çok büyük bir kesim var. Her ne kadar profesyonel espor oyuncuları da neredeyse sporcular kadar -hatta belki daha da çok- çalışsalar da ülkemizde özellikle orta ve yaşlı kesimde bir statü elde edemiyorlar. Durum böyle olunca da genç esporcu adaylarının aileleri gençleri desteklemiyor, bu da yeni esporcu potansiyelimizi hayli düşürüyor.

Sponsorların önemi

Hayranlar, seyirci sayısı ve belirli yaş gruplarının oyununuzla özdeşleşmesi sponsorlar için ilgi çekici bir unsur. Tabii ki, kendiniz için bir sponsor bulmanız aynı zamanda kendi kişiliğinize de bağlı. Eğer iyi bir oyuncu olup hayran kitlesine de sahipseniz sponsor bulma ihtimaliniz nispeten yüksek. Bir sponsor bulmak büyümeniz için işinize en çok yarayacak şey olabilir. Ancak 18 yaş ve üstü gerçekçi bir birinci şahıs nişancı oyunu oynuyorsanız, sponsor bulma ihtimaliniz biraz daha düşüyor.

Sahne boyutu ve yetenek yönetimi

Yukarıda değişkenlerle açıkladığımız gibi, kişisel olasılığınız rekabetçi bir sahnenin boyutundan güçlü bir şekilde etkileniyor. Mümkünse, genç yeteneklerin iyi bir şekilde tanıtılması ve çok fazla rekabetin olduğu çok sayıda seyirciye sahip büyük bir topluluk tarafından mantıksal olarak mükemmel koşullar sunulmaktadır. Bulunduğunuz ülkede espor etkinlikleri ne kadar büyükse, esporcu olarak değer görme olasılığınız artmakta. Bu rekabeti büyütse de profesyonellik konusunda size yardımcı olabilir.

Oyununuz espora hazır mı?

Oynadığınız oyunun üreticisi de esporcu olma yolunuzda çok önemli bir rol oynuyor. Bireysel etkinlikler için para ödülü ve espor oyuncuları ve seyircileri ile sponsorlar için toplu uyumluluk açısından oyunun kalitesi, büyük ölçüde oyun üreticisine bağlıdır.

Bir oyun iyi güncellemeler almadığı sürece hype’ı çok çabuk söner. Bu yüzden oyununuzun mevcut durumuna da dikkat etmelisiniz. Oynadığınız oyun Valorant gibi espor alanında yükselen bir yıldızsa, kariyeriniz çok daha çekici hale gelebilir. PUBG: Battlegrounds gibi hype’ı nispeten düşmüş bir oyunu oynuyorsanız, esporcu olma olasılığınız zamanla düşecektir.

Yaşınızın uyumu

Esporcu olmak için küçük yaştan itibaren oyun oynamanız gerekiyor. 20 yaşından gençseniz, refleksleriniz çok daha taze olduğu için esporcu olma olasılığınız biraz daha yükseliyor. Esporcuların genç yaşta emekli olduğunu varsayarsak, 24 yaşından daha büyük birinin sıfırdan esporcu olma olasılığı epey düşük.

Her ne kadar refleksleriniz yerinde olsa da sponsorlar ağırlıklı olarak seyircilerin rol model olarak kabul ettiği oyuncuları destekliyor. Bu da bir gencin, 40 yaşındaki birine göre 24 yaşındaki birini rol modeli olarak almasını daha olağan kılıyor.

Zihinsel tutumunuz

Esporcu olarak ne kadar profesyonel düşündüğünüz de en büyük etkenlerden biri. En iyiler arasında olma arzusunu ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Kendinizi ve hayatınızı buna göre ayarlıyor musunuz? En iyi sporcuyu amatörden ayıran yöntemlere, süreçlere, alışkanlıklara ve hedeflere disiplinli bağlı mısınız? Hatalarınızdan azar azar öğrenmek ve böylece bir noktada zirvede olmak için öğrenmeye ve kendinizi daha iyi rakiplere karşı alçakgönüllü olmaya istekli misiniz? Bu sorulara kolaylıkla cevap verebiliyorsanız, zihinsel olarak profesyonel bir esporcu olmaya daha yakınsınız.

Esporcu olma yolunda tutumunuz da büyük bir faktör. Profesyonel bir oyuncu olmak aynı zamanda çok şeyden vazgeçmek demektir. Antremanlarınızın olduğu zamanlarda sosyal hayatınız ağır basmamalı. Güçlü bir iradeye sahipseniz, esporcu olma şansınız önemli ölçüde artacaktır.

Klasik sporlarla karşılaştırıldığında, esporda profesyonel bir sporcu olmanın yolu çok zorlu. Olasılıklar, üzerinde kesinlikle hiçbir etkiniz olmayan birçok değişkenden etkilenebilir. Bu konuda kontrol edebileceğiniz faktörlere odaklanmak oldukça önemli. Kendinize düşen görevleri yerine getirip amacınız doğrultusunda iradeli bir şekilde ilerlerseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok

Profesyonel bir espor kariyeri kesinlikle mümkün ancak birçok fedakarlık gerektiriyor. Oyununuzda bir numara olduğunuzu herkese kanıtlamanız gerekiyor. Ancak yukarıda bahsettiğimiz faktörlere iyi bir temel sağlıyorsanız, amacınıza ulaşmak için çaba sarf edin. Denemeden asla bilemezsiniz. Şimdiden iyi şanslar! :)