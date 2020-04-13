ESRB'den Oyun Sandıkları İçin Yeni Derecelendirme

Pek çok oyunda kendine yer bulan ve büyük tartışma konusu olan sandıklar ve 'loot box' mekanikleri için ESRB tarafından yeni derecelendirmeler yayınladı. Bu derecelendirmeler oyun içi satın almaları ve rastgele eşyaları standart hâle getirmek için kullanılacak.

Oyun oynayan herkes oyun içi satın almaların ve loot boxların ne olduğunu bilir. Oyun içinde ilerleyişi hızlandıracak bir şey almanız oldukça normal, hatta oyun firmaları tarafından beklenen bir şeydir.

Loot box mantığıysa başka bir mekanizma olarak göze çarpıyor. Ganimet sandığı anlamına gelen bu sözcük, sandıkları ifade ediyor ancak mekanizma sadece burada kullanılmıyor. Paket alıp içinden kart çıkartmak ya da yumurtalardan bir şeyler bulmak da aynı mantığa dayanıyor.

Oyunlara yeni derecelendirmeler geliyor:

ESRB’nin yaptığı derecelendirmelere daha önceden alışkınız. ESRB şimdi de oyunlardaki içerikleri derecelendirecek. ABD ve Belçika gibi ülkelerde loot boxlar, daha önce de tartışma yaratmış; hatta mahkeme konusu olmuştu.

Yeni derecelendirmeler arasında 'oyun içi satın alma' ve 'oyun içi satın alma (rastgele eşyalar dâhil)' yer alacak. Yeni 'oyun içi satın alma (rastgele eşyalar dâhil)' derecelendirmesi, gerçek parayla alınacak olan herhangi bir şey içeren ve kullanıcıların ne kazanacaklarını bilmedikleri oyunlarda kullanılacak.

ESRB, yeni derecelendirmelerin organizasyona gelen taleplerin ardından ortaya çıktığını açıkladı. Aslında oyun içi satın almalar konusunda bilgiler daha önce de oyunların fiziksel kopyalarında bulunuyordu. Oyuncular, bu satın almaların ne şekilde olduğu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istediklerini söyledi.

Loot boxlar tartışma konusu olmuştu:

ESRB, açıklamalarının hiçbirinde doğrudan loot box terimini kullanmadı. Farklı oyunlarda da kullanılan bu mekanik, bazen paketler açıp içinden oyuncu kartı bulmaya çalışmak şeklinde karşımıza çıkarken bazen de yumurta çatlatmak gibi değişik yöntemlerle oyunlara eklenebiliyor.

2017 yılında yayınlanan Star Wars Battlefront 2 de bu noktada ciddi tartışma yaratmıştı. Oyunun dağıtıcısı EA, bu sistemi 'sürpriz mekanikleri' adıyla tanıtmıştı. Nintendo, Microsoft ve Sony de bu konuda yeni çalışmalar yapıyor.